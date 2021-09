L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar que els Mossos han de solucionar la situació, perquè no estem parlant d’un altre «botellon» més, sinó d’«un problema d’ordre públic». El portaveu de Junts, Jordi Martí, va assenyalar que «el govern municipal ha perdut el control. Va prometre que no hi hauria impunitat i la impunitat s’ha instal·lat a la ciutat», mentre el portaveu d’ERC, Jordi Coronas, va afirmar que «Batlle sabia que existia aquest risc i ho ha permès. Ens va explicar que el dispositiu era perfecte, quan mai ha pogut garantir la convivència».