L’entorn de l’expresident Carles Puigdemont no va dormir la nit de dijous a divendres. Va passar les hores en vetlla enganxat al telèfon per resoldre la detenció a Sardenya. Les claus d’aquest nou pols polític i judicial que va poder alterar el rumb de la política espanyola passen per un discret treball de contactes amb les autoritats italianes en paral·lel a una intervenció també clau de l’equip del president Aragonès perquè la crisi no fes descarrilar l’incipient diàleg amb la Moncloa, atès que Junts va arribar a plantejar la seva suspensió.

El primer que va fer l’operatiu de l’expresident va ser confirmar o descartar la hipòtesi que existien policies espanyols implicats. Va descartar de seguida aquesta possibilitat perquè significava que la detenció respongués a un pacte entre estats, la qual cosa era un risc: calia estar conxorxat amb el jutge de Sàsser, una idea bastant improbable en un estat de dret com Itàlia. Cal afegir a tot això la crisi diplomàtica que podia generar amb Espanya, sobretot perquè a Catalunya, sense anar més lluny, la comunitat estrangera més nombrosa és la italiana.

No era al guió de Sánchez

Descartar el pacte entre estats per part de Puigdemont és descartar la implicació de Pedro Sánchez. «Per a Sánchez era un embolic, això no era al seu guió», admeten fonts de l’entorn de l’expresident. Per tant, i això és rellevant, les acusacions de Junts per Catalunya -en tromba- contra el Govern i contra la taula de diàleg van ser més aviat una operació per treure’n partit polític. Només calia escoltar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, i el número dos de Junts, Jordi Sànchez, en les seves declaracions davant els mitjans de comunicació a primera hora del matí de divendres, carregant contra el Govern i la seva «doble moral».

Suspendre el diàleg?

Només una setmana després de la crisi interna al Govern pels membres de la taula de diàleg, els consellers de Junts es van reunir abans de la cita de tot el Govern. Sobre la taula van posar la suspensió de la taula de diàleg fins que no es resolgués el «cas Puigdemont», segons fonts dels consellers de Junts. Finalment, Aragonès va tallar l’intent de nou cisma i es va acordar que el president parlaria de que els fets «no ajuden» a la taula de diàleg. «Es va incloure el concepte ‘és per això que exigim la retirada de les ordres de detenció ...' per vincular indirectament el futur de la taula de diàleg al cas de l’expresident», informa una font de Junts. Aragonès va aconseguir doncs una imatge de cohesió i posteriorment va viatjar a Sardenya al costat del vicepresident, Jordi Puigneró, de Junts, en un bon clima entre ambdós.

Hores sense dormir

Mentrestant, l’equip de Puigdemont portava una nit sense dormir. Els destinataris de les trucades de telèfon i contactes amb les autoritats italianes se sabran en un futur, però són múltiples. D’entrada, «intentàvem que el deixessin en llibertat, que se n’adonessin» que l’euroordre estava suspesa. Però la policia italiana va respondre que no disposava de recursos jurídics per decidir. Per això va evacuar consultes amb la policia espanyola.

«No puc parlar, són moltes hores de feina, la clau és que la nit de dijous no vam dormir, estem parlant de l'estat italià, amb jutges independents, la fiscalia és seriosa, no controlada pel Govern, hi ha hagut molta feina perquè el fiscal no ha comprat cap dels arguments d’Espanya i ha comprat tots els nostres», expliquen aquestes fonts.

La batalla de l’expresident va ser convèncer les autoritats italianes d’allò que havia dictat el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) el 30 de juliol, on no veia risc de detenció immediata. «Érem conscients que aquesta resolució podia generar confusió», admeten. I afegeixen: «la policia espanyola va passar de l’advocat de l’Estat i es van cenyir al criteri del jutge Llarena».

«Si la idea era fotre Sánchez, ens fan un favor a nosaltres, ha estat un bumerang, cada vegada que Llarena fica la pota, ens reforça». I reforça l’aposta de Pere Aragonès per l’amnistia, insisteixen des de les files d’ERC, informa Xabi Barrena.