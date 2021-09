Carles Puigdemont va recuperar ahir tot el protagonisme i va rebre molts suports a l’Alguer després de la seva detenció i alliberament gairebé consecutius, entre dijous i divendres, només d’arribar a Sardenya. En una compareixença davant de molts periodistes, l’expresident de la Generalitat va afirmar que el Govern espanyol «només vol dialogar amb qui li dona suport parlamentari» (referint-se a ERC) i va lamentar que hi hagi «una part independentista, no menor, que no forma part dels plans de Pedro Sánchez». «Hi ha una part de l’independentisme que no està en aquesta taula de diàleg perquè no ha sigut acceptada. (...) Pot semblar que el Govern només volia dialogar amb els qui li donen suport parlamentari», va afirmar Puigdemont en una compareixença davant de nombrosos mitjans, després d’haver estat detingut el dijous per ordre del Tribunal Suprem espanyol, encara que va ser alliberat el divendres.

Puigdemont va viatjar dijous de Brussel·les a l’Alguer per participar en un certamen cultura catalana organitzat per Adifolk, al qual va assistir ahir al matí, on va rebre’l un bany de masses, amb aplaudiments per part de grups que corejaven el seu nom o la paraula «president». Adifolk és un festival internacional itinerant, que se celebra cada any en diferents llocs, i el seu objectiu és promoure la cultura catalana amb la participació d’unes 800 persones, que es vesteixen amb vestits catalans tradicionals, o es converteixen en ‘diables’ de correfocs, o gegants i capgrossos. S’havia d’haver celebrat l’any passat a L’Alguer, però es va haver de suspendre pel coronavirus.

Puigdemont va visitar Adifolk acompanyat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ahir mateix va viatjar a l’Alguer amb el vicepresident Jordi Puigneró per donar-li suport (la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ja hi era des de divendres).

Línies vermelles

A la tarda, Puigdemont va comparèixer davant d’un gran nombre de periodistes i va denunciar que «si Pedro Sánchez no tingués línies vermelles permanents, les coses serien diferents. Crec que tothom ha vist que hi ha una part independentista, que no és petita, que no forma part dels plans de Pedro Sánchez», va afegir l’expresident. Com es deu recordar, Pere Aragonès va anunciar fa uns dies l’exclusió ara com ara de la taula de diàleg Estat-Generalitat dels noms proposats per JxCat perquè no formen part del Govern; entre aquests nom hi ha els de Jordi Sànchez i Jordi Turull, dos dels presos del «procés» indultats al juny, a més de la portaveu de Junts en el Congrés, Míriam Nogueras.

Puigdemont va opinar ahir que la seva detenció a Itàlia no era impensable «coneixent el recorregut d’Espanya en els últims quatre anys», en els quals ha intentat impedir «la llibertat» amb accions contràries a una «democràcia europea», en la qual «el dret a la llibertat d’expressió, d’autodeterminació i de dissidència política» són «profundament respectades». També va recordar que va ser el mateix Pedro Sánchez qui «va dir públicament que es comprometia» a aconseguir la seva extradició a Espanya, i va relatar que en el moment de la seva detenció va veure gravant a una «persona que sospitosament no formava part» de la policia italiana -va denunciar que es va tractar d’una «operació coordinada, inspirada, per Espanya». «És una caça a l’home», va protestar l’expresident, que té previst «tornar a Brussel·les» el dilluns per continuar la seva «activitat parlamentària» com a eurodiputat.

«El Govern espanyol tenia molt d’interès en què jo fos detingut (...) probablement té molt interès a interferir en els assumptes de la Justícia i intentar, per qualsevol de les vies possibles, les que respecten la llei i les que no respecten la llei, com s’ha vist ara, intentar allò en què porta quatre anys fracassant», va agregar Carles Puigdemont.

El líder independentista va ser arrestat dijous a l’aeroport de l’Alguer per ordre del Tribunal Suprem espanyol, encara que va sortir divendres de la presó de Bancali a la ciutat de Sàsser, quan el Tribunal d’Apel·lació va decidir que no li imposaria mesures cautelars de cap mena ni restriccions de moviment. Ahir va celebrar una compareixença davant els mitjans, un acte que va comptar, entre altres, amb la presència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sènchez, del qual l’expresident català va dir que ha estat quatre anys a la presó per motius polítics.

Puigdemont va afirmar que assistirà personalment a la vista fixada en el Tribunal d’Apel·lació de Sàsser del 4 d’octubre, en la qual es determinarà si existeixen raons o no per al seu lliurament a Espanya, després que fonts italianes pròximes al cas hagin explicat que si no estigués físicament present en territori italià, el tribunal resoldrà un «no procedeix» i acabarà el procediment judicial.

També va assegurar que continuarà «viatjant per Europa» tot i que «Espanya consideri» que ha de «ser arrestat».

«La represssió continua»

A l’Alguer, Puigdemont es va reunir amb el president de Catalunya, Pere Aragonès, i el vicepresident, Jordi Puigneró, que van viatjar a l’illa italiana per mostrar-li el seu suport. «Som aquí per denunciar que la repressió contra el moviment independentista continua, que és més necessària que mai una amnistia perquè resolgui aquesta situació de repressió. És necessari respectar el dret del poble català a decidir el seu futur i el respecte a l’exercici del dret a autodeterminació amb un referèndum d’independència», va dir Aragonès en una altra compareixença davant la premsa.

El diari italià La Repubblica assegurava ahir que el Govern italià que presideix Mario Draghi va acollir amb «alleujament» la decisió de la justícia italiana de posar en llibertat a l’expresident de Catalunya, ja que s’ha evitat «un cas internacional».

«El sentiment més comú en el Govern al final del dia és l’alleujament. La satisfacció pel fet que l’assumpte Puigdemont ha acabat en unes quantes hores, amb el reconeixement de la legitimitat d’una detenció oficialment decisiva en l’autonomia de la policia de fronteres de l’Alguer», va escriure a la seva portada.