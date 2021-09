El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, demana no identificar delinqüència amb joventut després dels aldarulls originats als macrobotellots de l'avinguda Maria Cristina i de la platja del Bogatell, el darrer cap de setmana a Barcelona. Són actituds i situacions, diu, que s'han de "separar". El conseller assegura que els Mossos perseguiran els fets delictius perquè no quedin impunes.

El conseller defensa que les destrosses en negocis i al mobiliari públic, els atacs a la policia i els robatoris o les agressions que es produeixen en aquestes festes descontrolades i no organitzades "no tenen res a veure" amb la majoria del jovent. "Són una minoria", assegura.

Elena creu que cal una reflexió global sobre l'oci nocturn, al marge dels fets delictius que es puguin ocasionar en aquestes grans concentracions de persones. El conseller creu que hi ha molts factors que han dut els joves al carrer i que, com en altres grans concentracions, els violents aprofiten per actuar-hi. "Hi ha causes que són estructurals i altres conjunturals, com el tancament dels locals d'oci nocturn i la situació pandèmica que estem vivint". "Una cosa són els botellots i l'altra les actituds delinqüencials, que seran perseguides", afirma el conseller, que insisteix a separar els dos conceptes. Sobre l'oci nocturn i el seu trasllat al carrer arrel, en part, pel tancament dels locals, Elena assegura que el Govern hi està reflexionant i convida "el conjunt d'administracions" a fer el mateix.

Els comuns reclamen la compareixença d'Elena

Els comuns han registrat una petició perquè el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, comparegui al Parlament per donar explicacions sobre els aldarulls al macrobotellots. En roda de premsa, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha acusat ERC de "rentar-se les mans" dels aldarulls i els ha retret que vulguin "entrar al fang polític" culpant de la situació a l'Ajuntament de Barcelona. Mena ha indicat que els episodis no només s'han viscut a la capital catalana i ha recordat que qui té competències en matèria d'ordre públic és Interior.

"Volem deixar-nos del fang partidista que alguns pretenen imposar, cal menys fang i més cooperació entre totes els administracions per solucionar un problema complex", ha remarcat. Mena ha explicat que la pandèmia ha afectat especialment els joves, que han patit més precarietat laboral i que a més s'han vist sense alternatives d'oci. Segons ha destacat, preveuen abordar aquest debat "complex" al Debat de Política General, que està previst que comenci aquest dimarts i s'estengui fins dijous.

Batlle alerta d'un "punt d'inflexió"

El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha alertat sobre el "punt d'inflexió" que suposen els macrobotellots de la Mercè perquè han derivat en "violència extrema". Per això, ha demanat una reflexió general sobre el fenomen, que té por que es pugui cronificar. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha negat que l'oci nocturn obert hagués aturat aquestes concentracions ja que creu que el fenomen va més enllà perquè alguns han descobert una "forma barata d'expansió incontrolada". També ha reconegut "sorpresa" per les dimensions del botellot de plaça Espanya i perquè abans no havien derivat en violència però ha defensat que es van fer els ajustaments necessaris en el dispositiu.

Batlle ha reconegut la por a que la situació es cronifiqui però no només a Barcelona sinó al conjunt del país. De fet, ha demanat "no estigmatitzar" la capital catalana ja que el fenomen s'ha anat reproduint en diverses ciutats catalanes i del conjunt de l'Estat durant l'estiu.

El tinent d'alcaldia ha explicat que la darrera nit ha estat "molt tranquil·la" després de dues nits d'incidents. Ha insistit que preveien que es poguessin produir grans concentracions però no el que finalment va succeir. En aquest sentit, ha explicat que en tot l'estiu no s'havien produït concentracions a la plaça d'Espanya i tampoc situacions de violència.

Batlle ha considerat necessari analitzar el fenomen i fer-lo no només des del punt de vista d'ordre públic. Ha afegit que els darrers dies s'ha pogut veure com alguns ho fan servir també com a "pretext" per a la delinqüència i el pillatge. En aquest sentit, ha reclamat una taula a catalana per abordar la qüestió en el conjunt del país.

L’activitat sísmica s’ha reactivat aquest matí de dilluns a l’illa de La Palma i s’ha desplaçat al sud, amb 16 terratrèmols localitzats a la zona nord de Fuencaliente, segons recull l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), episodis que coincideixen amb una aparent aturada al volcà de Cumbre Vieja, que ha deixat d’emetre temporalment lava, fum i cendra, al mateix temps que es registra una important caiguda del tremor volcànic.

El terratrèmol més intens s’ha localitzat a les 6.05 hores a una profunditat de 10 quilòmetres i, en general, tots estan per sobre de magnitud 2 i a profunditats que oscil·len entre 9 i 13 quilòmetres.