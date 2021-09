El PSC es va tornar a conjurar ahir en la seva tradicional Festa de la Rosa després del parèntesi obligat per la pandèmia de la COVID-19, per apuntalar la seva estratègia pel diàleg a Catalunya i establir les bases per a una negociació entre governs. Les invectives de l’expresident Carles Puigdemont que, després de la seva detenció i posterior posada en llibertat a Sardenya va recuperar el discurs de la unilateralitat, van alimentar l’exhibició de la seva aposta pel retrobament. «Ningú trencarà el diàleg a Catalunya. Ningú està, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni a Europa, per sobre de la llei», va advertir el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa.

Els socialistes es van citar de nou a la Pineda de Gavà, amb un aforament limitat a 500 persones amb mascareta, simbolitzant un canvi d’etapa: aquesta era la primera Festa de la Rosa de Raquel Sánchez com a ministra de Transports, després de set anys oficiant l’acte com a alcaldessa del municipi, i l’última del titular de Cultura i Esports, Miquel Iceta, com a primer secretari, testimoni que recollirà Illa en un congrés extraordinari de desembre. Els dos dirigents es van creuar agraïments i «mèrits compartits», però Iceta va deixar clar que «no hi haurà bicefàlia, sinó un lideratge d’un projecte col·lectiu».

Superar la confrontació

El trident va coincidir a fixar les línies per aprofundir en el diàleg amb la Generalitat i en regirar-se contra el Govern pels macrobotellons, el procés i l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El Prat. De la mateixa forma que Illa, Sánchez va animar a «deixar enrere la confrontació», destacant que part de l’independentisme rebutja ja la via unilateral «que no és viable ni desitjable», i va assegurar que el diàleg «no té línies vermelles, només límits: la Constitució i l’Estatut». «Ningú pot saltar-se la llei, i ningú us pot demanar saltar-se la llei per aconseguir el que no està en les vostres mans», va reblar. Illa va replicar Puigdemont, després d’exhibir els seus dubtes sobre la negociació: «La seqüència és senzilla: Barri Sèsam, com diu Miquel Iceta: un, diàleg, dos, negociació, tres, acords. S’aprèn fàcil. És qüestió de repetir tres vegades», va emfatitzar.

També van fer pinya sobre la suspensió de la inversió per a l’aeròdrom, defensant la «necessària compatibilitat» entre el «motor econòmic i la necessària convivència i respecte a l’entorn». «Se’ns ha arribat a dir que era xantatge i quan no hi havia consens ens deien que la retirèssim per anar en contra de Catalunya», va retreure l’encarregada de segellar l’acord inicial el 2 d’agost amb el vicepresident Jordi Puigneró, que segons Illa va ser obertament desautoritzat pel president Pere Aragonès.

Sánchez es va comprometre a treballar des del Govern per revertir els dèficits en inversions i infraestructures. «Els independentistes i la dreta exclouen la meitat de país, són sectaris. Nosaltres som els que intentem ajudar», va assenyalar.