L'expresident Carles Puigdemont ha assegurat que està "preparat" per afrontar la vista del dia 4 d'octubre a la Cort d'Apel·lació de Sàsser, que ha de decidir si inicia o no el procediment d'extradició que demana Espanya. "Sempre hem anat amb plena confiança i amb els deures fets", ha dit a la seva arribada a la comissió de Comerç Internacional del Parlament Europeu, del qual n'és membre. Puigdemont ha reiterat que anirà presencialment a l'audiència tot i que "no és senzill perquè les combinacions" de vol són complicades i "coincideix amb una setmana de ple" a Estrasburg. "Hi aniré i serà la jutgessa qui haurà de prendre una decisió, estem preparats per afrontar aquesta audiència", ha insistit.

Puigdemont no ha volgut avançar quan demanarà les mesures cautelars al Tribunal General de la Unió Europea per recuperar la immunitat com a eurodiputat provisionalment. "No en puc dir res, només he tingut temps de fer quatre coses domèstiques, anar a recollir les nenes i després venir cap aquí", s'ha limitat a dir abans d'entrar a la reunió de la comissió.