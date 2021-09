Barcelona es va aixecar ahir després d’una altra nit de disturbis en el context de les festes de la Mercè en què es van detenir 30 persones. El conflicte es va desplaçar de la zona de la plaça d’Espanya, blindada policialment perquè no es repetís el que havia passat la matinada de dissabte, al litoral, en concret a la platja del Bogatell. Al final de la nit, un centenar de joves va saquejar diversos restaurants de la zona causant greus desperfectes, va atemptar contra la policia i va cremar una desena de motocicletes. Un total de 39 persones van haver de ser ateses pels serveis mèdics, la majoria d’elles per intoxicacions etíliques.

Prop de les tres de la matinada van començar les baralles i els llançaments d’ampolles de vidre. Un grup d’uns 20 nois encaputxats i vestits de negre van començar a robar als assistents amb molta agressivitat. Va haver-hi puntades, pallisses i molts enfrontaments. A més, les unitats antiavalots de la Guàrdia Urbana van rebre una considerable pluja d’ampolles de vidre per part d’uns quants joves que no van tolerar bé l’arribada dels agents. Prop de les cinc de la matinada els Mossos van intentar desallotjar la zona. Va ser llavors, quan els joves van començar a cremar contenidors, motocicletes i van llançar ampolles de vidre contra la policia i els bombers.

El director dels Mossos, Pere Ferrer, va dir que les persones que durant aquestes nits han comès actes de vandalisme o robatoris són «delinqüents oportunistes» que aprofiten la celebració. En declaracions a RAC 1 recollides per Efe, Ferrer va destacar que els responsables dels fets delictius són «oportunistes» que constitueixen una minoria dels grans grups que van formar els «botellons» i que aprofiten cites com aquesta o altres manifestacions amb què no tenen relació per actuar. El responsable policial va afirmar que una part dels objectius d’aquesta nit es va aconseguir: evitar que es repetís el que va passar a la plaça d’Espanya, i va recalcar que l’objectiu del dispositiu policial, més que aturar un «botellon», és evitar que es produeixin fets delictius.

El director dels Mossos va considerar que la solució als «botellons» no ha de ser només policial, un argument similar a l’empleat pel tinent d’alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que va instar a «reflexionar» sobre el fenomen i va recordar que es dona a molts llocs. Batlle va comparèixer ahir per fer balanç de la tercera nit de la Mercè i va destacar que el dispositiu policial estava dissabte «correctament dimensionat».