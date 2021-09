El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat aquest dimarts la seva aposta per una solució dialogada per al conflicte català i ha demanat a l'independentisme "aparcar tacticismes polítics i pujar al tren" del diàleg amb el Govern.

"El tren de la negociació amb l'Estat està a punt d'arrencar de veritat. Fa pocs dies que reprenem el procés i ara toca aprofundir en ell. Treballem la metodologia i ara toca començar ja la negociació", ha dit en el seu discurs en el Debat de Política General en el Parlament.

Per a Aragonès, aquest "és el moment d'aparcar els tacticismes polítics i pujar al tren, d'acumular forces i de reforçar des de dins i des de fora, la taula de negociació, els posicionaments de la delegació del Govern, de la delegació de Catalunya".

Ha qualificat la taula de diàleg d'oportunitat històrica, ja que per al president "només hi ha una estratègia guanyadora per a aconseguir (la independència), que és asseure a l'Estat espanyol i explorar la via de la negociació", encara que ha advertit que paral·lelament han de continuar treballant per a ampliar la base social que recolzi la independència de Catalunya.

El president considera que l'única manera d'aconseguir la independència de Catalunya és el reconeixement internacional, per la qual cosa veu necessari el diàleg amb el Govern central, i ha assegurat que no són ingenus i saben de la dificultat d'arribar a un acord satisfactori amb l'Executiu, així que ha demanat altura de mires als dirigents independentistes que posen en dubte aquesta estratègia.

No hi ha solucions màgiques

"Demano aixecar la mirada i entendre que la situació és complexa, molt complexa, i l'estratègia a seguir també. No hi ha dreceres ni solucions màgiques", ha alertat el president dues setmanes després que Junts decidís designar a membres externs del Govern per a representar a la seva formació en la taula de diàleg, la qual cosa va provocar que el propi Aragonès els apartés d'aquesta taula.

Malgrat l'absència dels de Puigdemont en aquest espai, el president ha subratllat que "la delegació catalana representada pel Govern en la taula representa a tota la societat i porta els grans consensos de país", i ha recordat que l'acord amb el Govern és que el resultat de la negociació sigui sotmès a referèndum.

Demana a Junts no "afeblir a Catalunya"

El president també ha llançat un missatge als quals demanen renunciar al diàleg quan els poders judicials actuen contra els impulsors de l’1-O, ja que creu que el fet que l'Estat no sigui "capaç de controlar als seus aparells i continuï la persecució contra el moviment independentista", dona més raons a l'independentisme davant la comunitat internacional tant en termes judicials com reputacionals per a l'Estat, segons el seu criteri.

Després de reiterar la dificultat que comporta aquesta negociació, insisteix a avisar als seus socis que tot el que es faci des de la delegació catalana "hauria d'estar pensat per a enfortir la seva posició, perquè el contrari és afeblir a Catalunya en una de les situacions més complexes que ha d'afrontar".

"Ningú hauria de contribuir a afeblir a Catalunya amb les seves accions, conscientment o inconscientment", ha clamat, i ha demanat no menysprear l'aconseguit en un espai en el qual el Govern s'avé a abordar el conflicte i reconeix a Catalunya com a subjecte polític, segons ell.

Aragonès ha vaticinat que el procés de negociació rebrà atacs per tots costats perquè descarrili, i ha assenyalat a "l'extrema dreta espanyola, al 'deep state' espanyol, a sectors del PSOE i, lamentablement, a alguns sectors polítics a Catalunya".

En aquest punt, el president ha recuperat una idea que ha repetit durant tot el seu discurs --que el partit que ara porta les regnes del Govern és ERC i no Junts, però que l'objectiu de l'Executiu català continua sent la independència--: "El pes dels partits ha canviat, el país ha virat, és cert, però l'objectiu es manté".

Així, ha cridat a recuperar la unitat tant de partits com d'institucions i societat civil a través del Acord Nacional per a l'Amnistia i l'Autodeterminació, per al qual demana establir ja les seves bases perquè pugui començar a treballar.

Missatge al Govern

El president també ha tingut unes paraules per a qui se senti a l'altre costat de la taula, als quals demana "esperit constructiu, voluntat de diàleg, escolta i no posar traves al procés negociador".

Entre les traves a les quals feia referència, Aragonès ha assenyalat la detenció el dijous de l'expresident del Govern Carles Puigdemont a Sardenya (Itàlia), les accions del Tribunal de Comptes contra els impulsors de l’1-O o la recerca de la Fiscalia a l'activista independentista Tamara Carrasco, que "no ajuden res al procés de resolució del conflicte polític entre les parts".

"El primer pas era i és que s'acabi la repressió", ha resolt el president en el seu primer discurs d'un Debat de Política General en el Parlament des que va ser triat per a dirigir la Generalitat.