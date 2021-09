La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat aquest dimarts que la propera resolució del Procicat modificarà algunes de les restriccions en aforaments decretades per la covid-19. Així, el Govern té previst autoritzar que els grans espais amb capacitat per a més de 10.000 assistents puguin acollir fins al 60% del seu aforament, ampliant així el públic permès. De la mateixa manera, el Procicat autoritzarà que l'interior de la restauració a tot Catalunya pugui tenir taules de fins a 10 comensals, deixant enrere així la restricció de fins a 6 persones. Està previst que les novetats s'aprovin aquest dimarts a la tarda i entrin en vigor aquesta setmana.

D'altra banda, Plaja també ha reiterat que el Govern segueix treballant per a posar en marxa el passaport covid vinculat a la reobertura de l'oci nocturn. Així, la portaveu ha assegurat que "la data de reobertura no està tancada" però ha explicat que serà "el més aviat possible" ateses les dades epidemiològiques i al fet que jurídicament estigui tot ben lligat.

En aquest sentit, Plaja ha confirmat que, tot i que després de la sentència del Suprem sobre Galícia que podria fer servir el passaport covid sense problemes, el Govern té previst portar el seu ús al TSJC per a entrar als locals d'oci nocturn, ara tancats. D'aquesta manera, ha dit, l'executiu vol blindar jurídicament la mesura i evitar nous sotracs a les decisions del Govern. "És la millor manera de tenir totes les garanties jurídiques, que són complexes", ha comentat. Segons Plaja, el Govern no contempla de moment cap "altre escenari" que no compti amb l'aval del passaport covid per part del TSJC.