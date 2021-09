Dijous, divendres i dissabte de les festes de la Mercè. A part d’alcohol, els «macrobotellons» d’aquests últims dies a Barcelona s’han omplert de joves inhalant globus de colors. Aspiren òxid nitrós, també anomenat gas del riure, que s’usa per a anestèsies bucodentals i en sifons d’alta cuina. S’ha convertit en la nova droga de moda a Europa, i també a Barcelona, encara que fa molt temps que els seus efectes són coneguts. Els metges que els han estudiat no dubten que part de l’agressivitat, eufòria i desacatament viscuts en els «botellons» s’explica per l’ús d’aquesta substància no apta per a ús recreatiu. I avisen que no és un joc: a llarg termini pot provocar danys greus en el sistema nerviós, fins i tot l’asfíxia i la mort.

Sense saber què inhalen

«Això és la hòstia, et fas un fart de riure i et col·loques de seguida. Jo ja porto tres ampolles, en voleu?», deia un jove enmig del «macrobotellon» de la plaça d’Espanya divendres passat. Com ell, desenes de joves amb les boques enganxades a globus de colors anaven empassant aquest gas que, per a ells, només els proporciona diversió. Per tot arreu es veien aquests globus que recordaven una festa infantil. Molts descobrien per primera vegada aquesta nova droga, desconeixent completament els efectes adversos per a la salut i, de fet, gairebé sense saber què era exactament el que estaven inhalant.

Els efectes de l’aspiració d’un sol globus d’òxid nitrós són molt curts, duren menys de cinc minuts. El problema arriba quan es barreja amb alcohol o si els joves van inflant un globus darrere l’altre, just el que feien molts d’ells a la plaça d’Espanya o a la platja del Bogatell. «No m’estranya gens la violència que hem vist aquests dies als ‘macrobotellons’. Es tracta d’una droga que altera el comportament amb una tendència a l’agressivitat. Potencia els efectes de l’alcohol, perden la noció del dolor i del perill. Els que el consumeixen deixen de tenir por», explica el doctor Emilio Salgado, toxicòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona. Una tesi que comparteix també el doctor Xavier Sala, vicepresident de la Societat Catalana d’Anestesiologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. «Té un efecte euforitzant, els qui estan sota el seu efecte poden fer autèntiques bogeries perquè no noten el dolor», assenyala.

Segons els experts, a curt termini els efectes són molt similars a l’alcohol. Eufòria, riure, disminució de l’ansietat, augment de la capacitat d’interacció, marejos i pèrdua de l’equilibri. El problema és a llarg termini, o en el consum abusiu. «L’òxid nitrós acaba per substituir l’oxigen a la sang i això pot portar a l’asfíxia i la mort», diu un expert. El consum de risc també elimina la vitamina B-12 i provoca greus problemes cardíacs i cerebrals.