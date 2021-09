L'expresident català Carles Puigdemont, detingut a Sardenya (Itàlia) dijous passat i posat en llibertat l'endemà, creu que el seu arrest mostra «falta d'intel·ligència política i emocional» i considera que ha estat «un boomerang» que s'ha girat contra Espanya. «No sé si ha estat una casualitat i no puc dir-ho, però els serveis secrets espanyols havien de saber que hi havia un esdeveniment molt important amb la presència de molts catalans», i si es «va planejar de totes maneres aquesta operació, s'ha demostrat una falta d'intel·ligència política», diu en una entrevista que publica avui el diari La Nova Sardenya. El líder independentista va ser arrestat per una euroordre del Tribunal Suprem espanyol dijous a l'aeroport de l'Alguer, on va acudir per participar en un festival de folklore català, però el Tribunal d'Apel·lació va ordenar un dia després el seu alliberament sense mesures cautelars ni restriccions de moviment.

En l'entrevista, l'expresident assegura que sabia que «hi havia una possibilitat» de ser arrestat a Itàlia: «Teníem la sospita que (Espanya) no li havia dit la veritat al Tribunal General de la Unió Europea. Això demostra que teníem raó». Preguntat per la seva decisió de sortir d'Espanya, diferent de la del president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, d'entregar-se, fer front al judici i després aliar-se amb el govern central, Puigdemont ha considerat que «no es pot fer front a la batalla des de la presó». «A Espanya no es pot combatre. Jo vaig decidir anar a l'exili perquè volia continuar la lluita, no per viure sense problemes. En aquests quatre anys he treballat intensament i he estat dues vegades a la presó (...) l'exili és una forma de lluita política», ha afegit. Sobre el seu retorn a Espanya, l'expresident català parla de tres possibilitats: l'extradició, una llei d'amnistia -«no per a mi, per a tres mil persones que estan involucrades en processos polítics. Això seria un pas cap a una solució política que jo acceptaria»- o que «el moviment català amb un debat cívic decideixi», abans d'afegir una més.

«El quart escenari, en el qual estem treballant, és aconseguir una resolució del Tribunal Europeu de justícia on es reconegui la nostra immunitat. També a Espanya. Això em permetria tornar», diu. Puigdemont tornarà a Sardenya el 4 d'octubre per comparèixer a la vista en la qual s'analitzaran si es donen les condicions per a la seva entrega a Espanya, encara que fonts italianes properes al cas han explicat que si no està present físicament, el tribunal arxivarà el procediment judicial. «Han passat quatre anys del meu exili. Espanya ha fet de tot per aconseguir la meva extradició i ha patit una altra derrota (...) Per a Espanya sóc un fugitiu, un fugitiu una mica rar francament: la meva residència és pública, sóc membre del Parlament Europeu. És una situació surrealista perquè jo sóc un home lliure a Europa, però no a Espanya».