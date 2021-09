El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar la gratuïtat de l’accés a l’escola bressol, vigent a P2, a partir del curs vinent. Durant el discurs al debat de política general d’ahir al ple del Parlament, Aragonès també va exposar una nova regulació sobre energies renovables. A més, el president de la Generalitat va explicar que el pressupost de la Generalitat per al 2022 comptarà amb 3.500 milions d’euros més respecte el vigent. Aragonès va destacar la importància dels recursos europeus React per permetre aquest increment. De cara als Comptes de l’any que ve, el cap del Govern també es va comprometre a destinar-hi 80 milions a «reforçar i transformar» la xarxa de salut mental, sobretot la infantil i la juvenil.

Aragonès també va avançar que l’executiu elaborarà l’avantprojecte de llei integral de memòria democràtica de Catalunya, i que treballarà per convertir la Prefectura Superior de Policia de la Via Laietana en un centre d’interpretació de la memòria i de denúncia del franquisme. «Durant molts anys, l’edifici de la Via Laietana va esdevenir un espai on la duresa de la dictadura franquista es va manifestar amb més cruesa, on es torturava i es reprimia la dissidència política, i no pot caure en l’oblit», va argumentar.

El president va destacar que l’edifici «no és un símbol democràtic» i va remarcar que el Govern treballarà perquè sigui un espai que simbolitzi la memòria democràtica: «Les tortures no han de tornar a passar enlloc ni contra ningú», va asseverar.

D’altra banda, el cap de l’executiu va confirmar que el pressupost destinat a Cultura serà del 2% en finalitzar la legislatura. A més, Aragonès també va parlar de la polèmica ampliació de l’aeroport del Prat, i va tornar a exigir el traspàs de la gestió de la infraestructura -així com la dels aeroports de Girona i Reus-.

El president considera que ha de ser Catalunya qui decideixi el model aeroportuari i productiu que cal com a país. En aquest sentit, Aragonès va lamentar que la posició del Govern central hagi estat «situar un ultimàtum» sobre el futur aeroportuari català, impedint així que el futur dels aeroports de Catalunya es pogués «concretar» de forma «consensuada» entre totes les administracions del país. «Seguirem treballant en el nostre propi model», va afirmar.

En un altre àmbit, Aragonès també va anunciar que la consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona es farà l’any que ve. El president es va comprometre a desenvolupar una «estratègia de dinamització» dels municipis del món rural que permeti «enfortir les potencialitats dels territoris» i «mitigar les desigualtats territorials», així com el despoblament de les zones de muntanya.

Aragonès entén la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern com una «oportunitat» en un marc ecològic, social i econòmic sostenible, a partir d’un ampli consens social, territorial i polític, i amb el compromís d’impulsar una consulta al conjunt de la ciutadania del Pirineu. «Ha de ser possible fer els Jocs d’Hivern amb aquests criteris, adaptant-nos als reptes globals», va assegurar.