La CUP insisteix i, com va prometre en el seu programa electoral, vol celebrar un referèndum d’autodeterminació en aquesta legislatura, és a dir, abans del 2025. Esquerra i Junts hauran de posicionar-se a l’hemicicle sobre això demà, quan es votaran les propostes de resolució del debat de política general. «El Parlament es compromet a dur a terme un referèndum d’autodeterminació abans que finalitzi la XIV legislatura i, per tant, insta el Govern a iniciar immediatament els debats i treballs necessaris per garantir la seva realització», estableix el text.

El diputat Carles Riera va animar a la mobilització davant d’un Govern al qual veu «encallat» a la taula de diàleg. «Hem d’aplicar els resultats i sostenir-los en el temps, hem de posar-nos a treballar des de ja per votar en aquesta legislatura i poder mantenir els resultats», va defensar Riera. Segons la seva opinió, aquest nou «embat» no és desmereixedor de l’1-O i en cas d’un naufragi en el desglaç entre governs s’ha de tenir ja preparat un pla B.

Incompliment de l’acord

El diputat anticapitalista va insistir que el Govern «no està complint l’acord d’investidura», de manera que, fins que no vegin avenços, no entraran a negociar a fons sobre els pressupostos de la Generalitat.

La presidenta del Parlament i dirigent de Junts, Laura Borràs, va assegurar que no veu factible aquesta proposta de la CUP perquè l’1-O «està vigent».