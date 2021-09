Els departaments de Drets Socials i Salut han anunciat aquest dimecres que faran cribratges periòdics als professionals dels centres de dia. És una de les mesures que inclou l'actualització del document que estableix les normes i recomanacions per a centres i serveis de dia de gent gran i persones amb discapacitat per fer front a la covid-19. Es mantenen les proves periòdiques que ja es feien als centres de dia de gent gran integrats en residències, però, a partir d'ara, també se'n faran en centres ubicats en edificis independents, si bé la periodicitat no serà la mateixa. Concretament, s'hi faran cribratges a professionals, voluntaris i alumnes en pràctiques cada 15 dies (si estan vacunats) o un cop a la setmana (si no ho estan).

El Govern considera que la situació epidemiològica actual i el nivell alt d'immunització dels usuaris d'aquests serveis (més d'un 85% estan vacunats, segons les dades de l'executiu) permeten "anar recuperant la normalitat de l'activitat, la interacció i els vincles entre les persones".

Així, es facilita la reobertura de tots els centres i el retorn a l'activitat prèvia a la cinquena onada de covid-19. S'estableixen, però, diferències de distància de seguretat entre els usuaris, segons si la cobertura vacunal és superior o inferior al 85%. L'organització d’activitats en grups estables passa a ser una recomanació.

Quan es detecti un cas positiu els contactes estrets hauran de fer 14 dies de quarantena al domicili sigui quin sigui el seu estat vacunal. Els professionals seguiran les pautes dels centres residencials, és a dir, els vacunats o que han passat la malaltia en els 6 mesos previs no hauran de fer quarantena però se'ls faran controls amb PCR. Els no vacunats hauran de fer quarantena.

A banda, s'incideix en la necessitat que els treballadors d'aquests centres estiguin vacunats amb pauta completa de covid-19, atesa la vulnerabilitat dels usuaris, sempre que no hi hagi contraindicacions específiques.

En la mateixa línia, el voluntariat podrà entrar als centres si està vacunat. Els centres intentaran sensibilitzar els no vacunats i, en cas que no vulguin, es reconduirà l'activitat cap a altres àrees i col·lectius on no hi hagi el mateix impacte en termes de protecció de la salut.

Finalment, i de manera específica per als centres d'atenció diürna de persones amb discapacitat, les àrees d'atenció primària disposen del contacte amb usuaris majors de 40 anys amb síndrome de Down per informar-los sobre la conveniència de rebre la dosi de record de la vacuna de la covid-19.