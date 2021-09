No hi va haver sorpresa. El Consell de Ministres va aprovar ahir els plans estratègics d’Aena per als propers cinc anys sense que s’inclogui en el document cap partida per ampliar l’aeroport de Barcelona. L’esperada decisió de l’executiu deixa, per tant, en suspens els plans del gestor aeroportuari per augmentar el nombre d’operacions diàries des del Prat i convertir les seves instal·lacions en un node de vols intercontinentals, un projecte que implicava una inversió promesa de 1.700 milions d’ euros durant la propera dècada.

Avalada pels empresaris catalans, l’ampliació ha afrontat un vigorós rebuig per part de l’ecologisme i diversos ajuntaments, però ha estat finalment la manca de consens polític amb la Generalitat la que ha portat el Govern central a congelar l’esmentat projecte.

El Document de Regulació Aeroportuària (DORA II, 2022-2026) aprovat ahir inclou unes inversions de 2.250 milions d’euros per als aeroports d’Aena fins el 2026, amb una mitjana anual propera als 450 milions. Aquestes partides inclouen la construcció d’estacions d’alta velocitat als voltants dels aeroports de Reus i Girona, amb el que es pretén millorar la connectivitat ferroviària amb Barcelona i altres punts de la geografia espanyola.