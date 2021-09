protesta a barcelona. Diversos centenars de taxistes van participar ahir en una marxa lenta des de l’Hospitalet de Llobregat fins a Barcelona en protesta per l’activitat de plataformes com Free Now, a la qual acusen de «trair» el sector i mantenir una aliança amb Uber. La marxa va finalitzar a plaça Catalunya, on és Troba la seu de Free Now a Barcelona.