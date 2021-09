La jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als quatre detinguts a Rosselló en relació amb la presumpta agressió sexual a una menor amb discapacitat del municipi. Els quatre investigats han passat a disposició judicial aquest dimecres davant el jutjat d'instrucció 1 de Lleida, en funcions de guàrdia, tot i que s'han acollit al dret a no declarar. La causa està oberta pel delicte d'agressió sexual. Els fets haurien tingut lloc diumenge a la tarda en un pis dels mateixos agressors de Rosselló. L'agressió ha provocat una forta indignació entre els veïns, que es van concentrar dilluns per rebutjar-la. L'Ajuntament farà una declaració institucional sobre els fets en el Ple extraordinari convocat per dijous.