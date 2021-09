Salut ha començat a tancar alguns dels punts de vacunació massius de la covid-19 i altres espais, com centres cívics, per adaptar l'estratègia d'inoculació al context actual. La Farga de l'Hospitalet de Llobregat i la Facultat de Geografia i Història de Barcelona són alguns dels que tanquen aquesta setmana. Amb un 72% de la població amb la pauta completa, l'objectiu és arribar a les persones que encara no s'han vacunat i per això Salut deixarà 21 punts oberts amb la idea sobretot que els equips es desplacin en llocs on faci falta. Segons una enquesta telefònica a més de 15.000 persones d'entre 20 i 40 anys que no s'han vacunat, prop de la meitat expliquen que no ho veuen necessari. El segon motiu és la por als efectes adversos.

Després de la fase de vacunació massiva, Salut l'adapta a estratègies de proximitat per arribar a les persones que encara no han rebut el vaccí de la covid-19. Per això, alguns dels punts massius -que en alguns moments fins i tot es van anomenar vacunòdroms- i altres espais on també s'han administrat vacunes en els darrers mesos han començat a tancar.

Altres espais es mantindran algunes setmanes més per acabar d'administrar segones dosis mentre que seran 21 els que quedaran oberts. "La idea és que els centres d'atenció primària i els hospitals continuïn vacunant la població que atenen normalment. Els equips d'aquests punts completaran les estratègies de proximitat anant on hi hagi les persones que encara no s'han vacunat", ha destacat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una atenció als mitjans de comunicació a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, en el seu últim dia com a punt de vacunació.

Cabezas ha indicat que, com han fet en les darreres setmanes, els equips de vacunació es desplaçaran en espais comunitaris, com centres comercials o mercats. "Encara ens queda molta feina per fer i intentarem que el percentatge de persones vacunades pugi el màxim possible", ha afirmat una de les coordinadores del punt de vacunació de La Farga, la infermera Anna Bonilla. Actualment, el 80,7% de la població major de 12 anys -la que pot rebre la vacuna en aquests moments- a Catalunya té la pauta completa. Els grups d'edat d'entre 20 a 34 anys porten algunes setmanes estancats, amb poc més del 62% amb la pauta completa.

Els espais que es mantinguin oberts també podran servir per administrar terceres dosis a la gent gran o vacunar els infants, estratègies que encara han de rebre l'aval d'autoritats reguladores i diferents estaments.

Per territoris

A Barcelona, es mantindran oberts la Fira de Barcelona i els altres punts poblacionals, excepte la Facultat de Geografia i Història, que tancarà l'1 d'octubre, i Sant Isidor. A la regió metropolitana sud, tancaran els grans punts de vacunació al llarg d'aquesta setmana, entre els quals la Farga o el Pavelló Fira Cornellà. A la regió metropolitana nord, aniran tancant tots els punts fins a mitjan octubre excepte el Palau d'Esports de Granollers i algun altre centre més petit. A la Catalunya Central, tanquen el Palau Firal de Manresa i el Recinte El Sucre de Vic, mentre que es mantenen l'Hotel d'Entitats de Berga i l'Escorxador d'Igualada.

Al Camp de Tarragona, es mantenen els quatre punts de vacunació poblacionals. A Lleida, es manté el Pavelló Onze de Setembre, mentre que la resta estan tancant-se aquests dies. A Girona, no tancaran el Mas Enlaire de Blanes i la Fàbrica Llobet Gurí de Calella, mentre que altres continuaran per a segones dosis i altres tancaran, com el Palau Firal de Girona. A les Terres de l'Ebre, tancarà l'Auditori Municipal d'Amposta i a l'Alt Pirineu i l'Aran, es mantindrà el Centre de Joenessa Antara de Vielha.

La majoria dels no vacunats no ho veuen necessari o tenen por als efectes adversos

En una enquesta a unes 15.000 persones d'entre 20 i 40 anys que encara no han rebut la primera dosi, menys de la meitat van respondre que no veuen necessari vacunar-se i un 27% va explicar que tenien por als efectes adversos de la vacuna.

La secretària de Salut Pública ha insistit en la importància de la vacuna i ha indicat que de les 450 persones ingressades a l'hospital, unes 40 tenen entre 20 i 40 anys i que el 94% no tenia la vacuna. A les UCI, hi ha 146 persones ingressades, de les quals 9 són d'aquestes franges d'edat i 8 no estaven vacunades. "La vacuna és molt i molt bona per prevenir hospitalitzacions i UCI". També ha incidit en la transitorietat dels efectes adversos de la vacuna i que "no tenen comparació amb possibles complicacions de la covid", ha recalcat.

Situació d'estancament

La nova fase de vacunació s'emmarca en un una situació epidemiològica a Catalunya en què les taxes d'incidència estan baixant fins a un nivell de 29,9 d'incidència acumulada en set dies (IA7). Amb tot, Cabezas ha advertit que en els darrers dies observen "una situació d'estancament, com si haguéssim baixat al màxim" i ha afegit que és "molt important veure l'evolució de les properes setmanes".