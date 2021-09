La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assenyalat que la idea del passaport covid és poder "obrir activitats" que ara estan tancades, com les discoteques, per "posar una capa més de seguretat" i no per "restringir" sectors que ja funcionen. "No es tracta de tancar el que està obert sinó de possibilitar obrir entorns que fins ara no han tingut les condicions per fer-ho", ha respost Cabezas preguntada en una atenció als mitjans si es plantegen aplicar el certificat en altres activitats a part de l'oci nocturn. D'altra banda, la secretària de Salut Pública preveu que el Procicat estudiï ampliar l'aforament en les competicions esportives a l'aire lliure, després que el Consell Interterritorial n'hagi eliminat les restriccions.

El Procicat va ampliar aquest dimarts els aforaments en competicions esportives en grans espais, que passen del 40% al 60%, i del 30% al 40% en el cas d'equipaments tancats. Aquest dimecres el Consell Interterritorial, amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, han aprovat ampliar l'aforament al 100% a l'aire lliure i ampliar-lo al 80% en pavellons coberts.