El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat aquest dimecres la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, de defensar plantejaments conspiranoics respecte a la detenció i alliberament de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i ha insistit que Espanya "és un país democràtic amb un estat social i de dret". "Vostès parlen de percentatges, però el 80% de la població catalana que vol un acord, aposta pel diàleg i no vol unilateralitat", ha dit en resposta a la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que li ha retret que es mantingui impassible davant el "cop d'Estat togat" que li ha fet el poder judicial. "Amb vostès no podem negociar res, perquè vostès no manen", ha dit Nogueras.

La portaveu de Junts ha afirmat que l'episodi de la detenció de Puigdemont a l'Alguer demostra que l'Estat "és un putiferi". "Ens han pegat, empresonat, forçat a l'exili, ens tenen a molts els mòbils intervinguts i fins i tot ens acusen de terrorisme, però la cacera, detenció i posada en llibertat de Puigdemont ho ha canviat tot, i per això li pregunto si el poder judicial espanyol que abandera el feixisme, el deep state espanyol, els fa un pols i ells són els que decideixen que passa a Espanya".

Segons Nogueras, són aquests jutges els que decideixen el futur de la política espanyola, i "el prestigi d'Espanya i la confiança dels socis europeus penja d'un fil". "Que farà el govern espanyol davant aquest cop d'estat togat? Aprofitar-se'n, rendir-se al poder feixista", ha dit.

En aquesta línia, ha afirmat que el govern espanyol s'ha "inventat" un diàleg com a solució al problema a Catalunya per tenir "els catalans calladets durant uns anys mentre segueixen utilitzant Catalunya com a excusa per rascar vots a la dreta".

"Aquesta taula de diàleg és una cortina de fum", ha dit Nogueras, perquè "no és la solució a la repressió, a l'espoli i al bulling al poble de Catalunya", i "el problema de Catalunya no és el resultat de les urnes, el problema són vostès, els seus enganys i covardia per afrontar una realitat que els marxa cada dia". "Amb vostès no podem dialogar res perquè vostès no manen, i la taula de diàleg l'haurien de fer entre vostès, entre els espanyols", ha conclòs.

En acabar la seva intervenció la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha cridat l'atenció a Nogueras pels "termes inadequats" que al seu entendre ha utilitzat.

Sánchez acusa Nogueras de conspiranoia

En la seva resposta, Sánchez ha recordat que ell és un aficionat a la NBA i que en aquests moments al bàsket nord-americà hi ha una polèmica perquè alguns jugadors no es volen vacunar. "Una estrella de la NBA diu que no es vol vacunar perquè hi ha una conspiració per vacunar els negres i connectar-los a un ordinador que té un pla satànic".

"Ni vostè mateixa es creu el que està dient a les Corts generals", ha dit Sánchez, perquè "Espanya és un país democràtic amb un estat social i de dret, ho diuen els rankings internacionals". "Vostès parlen de molts percentatges, però un 80% de la població catalana vol un acord, un diàleg i no vol unilateralitat, i aquest 80% és el que defensa aquest govern".

Sánchez esquiva parlar de Puigdemont amb Casado

Sánchez també ha esquivat els embats del líder del PP, Pablo Casado, per l'afer Puigdemont. Casado ha insistit que el president espanyol ha de "complir la seva paraula" i "pressioni" per "portar" Puigdemont a Espanya. "Si no està disposat a protegir Espanya de delinqüents, marxi i deixi'ns als altres fer-ho".

En la seva resposta, i sense fer referència a l'afer català, el president espanyol ha afirmat que el seu govern fa política "en benefici de la ciutadania, perquè la recuperació ha d'arribar a tots els espanyols". "Ens agradaria que el PP ajudés per una vegada el seu país fent coses com complir la constitució. Vostès la setmana passada van perdre una votació per provar de canviar la forma d'elegir el CGPJ. Acceptin que estan en minoria i abandonin la insubmissió constitucional".