Quim Torra va tornar ahir al Parlament per commemorar, en un acte dissenyat a mida per la presidenta de Parlament, Laura Borràs, el primer aniversari de la seva destitució com a president de la Generalitat. En un acte breu, just abans del debat de política general i amb la presència vigilant de l’actual inquilí de Palau de la Generalitat, Pere Aragonès, Torra va exigir «a la majoria social i parlamentària independentista» que concreti «la via en què es farà efectiva la independència». Aragonès va reclamar «la unitat» estratègica i d’acció de l’independentisme, i la «generositat» dels diferents actors, per fer front a un Govern els passos del qual «no són suficients».