El magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha enviat aquest dijous un nou ofici al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser en què insisteix que l'euroordre contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont està "activa". Llarena demana a la justícia italiana l'entrega de Puigdemont per poder continuar amb el procediment contra ell a l'Estat espanyol i remarca que actualment l'expresident no té immunitat parlamentària com a diputat del Parlament Europeu. En l'ofici, el magistrat reitera que "la vigència de l'ordre europea de detenció no es va suspendre pel plantejament de la qüestió prejudicial" al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

"L'ordre de presó i l'euroordre segueixen en vigor", afirma Llarena, que argumenta que tenen "una indiscutible naturalesa cautelar" i que, segons les recomanacions del TJUE, aquesta mena de decisions no estan sotmeses a un règim de suspensió obligatòria sinó que depèn del que decideixi l'òrgan jurisdiccional nacional.

"Després de la presentació de la qüestió prejudicial, aquest magistrat instructor, en exercici de la potestat jurisdiccional recollida en la recomanació 25, no ha emès cap decisió que modifiqui o que suspengui la mesura cautelar", diu Llarena.

A més, defensa que la qüestió prejudicial "no afecta la validesa de la mesura cautelar de presó o de cerca i captura" sinó que "està referida a la interpretació del dret de la Unió sobre determinats aspectes pels quals la col·laboració judicial pot ser denegada entre Estats membres".

"Desajustament d'informació"

Sobre el fet que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va emetre una resolució on donava per fet que l'euroordre contra Puigdemont no estava activa, Llarena sosté que hi va haver un "desajustament d'informació" amb l'Advocacia de l'Estat, que explicaria la "incorrecció sobre la vigència de l'euroordre.

"Mai li ha estat notificada a l'Advocacia de l'Estat una possible decisió de suspendre les ordres europees de detenció, com tampoc l'Advocacia de l'Estat ha promogut que tal decisió es produeixi", afirma el magistrat.

Possibles escenaris

Llarena demana l'entrega de l'expresident, però planteja a la justícia italiana que, si Puigdemont obté del TGUE la mesura cautelar de suspendre la retirada de la immunitat decidida pel Parlament Europeu, deixi en suspens el procés d'execució, però adopti les mesures precises per a una entrega efectiva quan deixi de tenir-la.

En un altre escenari, en cas que el jutge de Sàsser vulgui esperar a la resolució de la qüestió prejudicial si entén que "pot afectar a la seva pròpia decisió", Llarena diu que paralitzi l'execució fins que el TJUE es pronunciï.

Llarena admet que aquest és el cas del procediment d'execució de l'euroordre a Bèlgica, però defensa que "aquest procediment d'entrega és ara com ara l'únic procediment incidental que està condicionat per la interpretació que pugui oferir el TJUE".