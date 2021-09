La vaga de Renfe ha generat un matí de caos a les estacions gironines. Segons la companyia, alguns maquinistes han incomplert els serveis mínims pactats i això ha fet que molts trens de Rodalies i Mitja Distància s'hagin vist endarrerits o cancel·lats. A les comarques gironines, els més perjudicats han estat estudiants de la UdG i treballadors que no han arribat a temps a classe o a la feina. En alguns casos, els perjudicats lamenten la falta d'informació o que la que se'ls ha proporcionat ha resultat errònia. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ja ha anunciat que l'empresa "estudiarà totes les mesures legals possibles" contra els maquinistes que han incomplert l'acord dels serveis mínims. Els serveis d'alta velocitat, d'altra banda, han funcionat amb normalitat.

El principal problema s'ha originat a Sants. Segons fonts de la companyia, els maquinistes no s'han presentat a la feina i per tant no han fet els relleus programats en aquesta estació i això ha provocat «importants afectacions en el servei». A primera hora, l'operadora ja ha acusat als maquinistes de no respectar els serveis mínims i que aquest fet estava causant alternacions en el servei previst. Poc després, el sindicat Semaf s'ha defensat en un comunicat en què culpabilitzava l'empresa de no haver planificat bé aquests serveis mínims.

El resultat ha estat que els trens de tot Catalunya han circulat amb retard i, en alguns casos, fins i tot s'han hagut de cancel·lar. Això ha fet que la primera hora del matí fos especialment catòtica, ja que molta gent no ha pogut arribar a temps a classe o a la feina. Al migdia, els trens de les línies gironines (R11, R1 i RG1) encara no funcionaven amb normalitat i això ha fet que molta gent hagi tingut també problemes per arribar a casa des de Girona.

Davant d'aquesta situació, Renfe ha advertit que es pronunciarà «amb tota la duresa possible» contra la postura d'aquests treballadors i s'ha mostrat convençuda que es tracta d'una acció deliberada. Davant d'això, està estudiant quines mesures prendre contra aquests maquinistes. La companyia ha considerat que la vaga convocada per Semaf és «absolutament injustificada». L'aturada està convocada pels dies 30 de setembre, 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d'octubre. El Departament d'Empresa i Treball ha establert uns serveis mínims del 85%.

D'acord amb els serveis mínims establerts per la Generalitat, el servei s'hauria de prestar en un 85%. La resolució estableix que obriran les 24 hores del dia en la majoria de jornades de vaga, excepte el 4 d'octubre, quan es garantiran entre les 5 h i les 9 h, les 14 h i les 16 h i les 18 h i les 22 h; i el dijous 7 d'octubre, quan es garantirà el 85% del servei entre 7 h i 9 h, de 12 h a 16 h i de 18 h i a 22 h. D'altra banda, el ministeri de Transports garanteix el 65% dels trens a mitjana distància i del 72% en els AVE.

