La Generalitat no va tramitar l’any passat cap de les 1.200 actes que van obrir els Mossos d’Esquadra durant manifestacions i reunions públiques que es van celebrar a Catalunya. El Departament d’Interior no va resoldre i no va iniciar ni un expedient sancionador. La nul·la activitat administrativa en aquesta matèria, que va quedar reflexada a la memòria d’Interior del 2020, ha provocat un gran malestar a la policia autonòmica, que considera que la seva feina ha estat menyspreada i que la seva credibilitat queda tocada, segons El País.

Fonts policials atribueixen l’absència total d’expedients a la voluntat política del Govern encapçalat per Quim Torra de no castigar les mobilitzacions independentistes amb sancions econòmiques. Un portaveu d’Interior va explicar que el departament ignora per què no es va tramitar cap expedient, però va afegir que està «mirant i analitzant» l’assumpte.

Tot i les restriccions de mobilitat i aforament per la pandèmia, el 2020 es van celebrar a Catalunya un total de 5.440 concentracions i manifestacions, i la ciutat de Barcelona va ser l’escenari de gairebé la meitat. Però aquestes només són les protestes comunicades al Departament d’Interior. Moltes altres mancaven de l’obligada comunicació prèvia, on el convocant ha de fer constar per escrit el lloc i la data de l’acte i altres dades rellevants; per exemple, si és previsible que es produeixin talls de trànsit.

El líder de l’oposició, el socialista Salvador Illa, va expressar el malestar amb la inacció d’Interior durant el debat de política general al Parlament. «Cal reafirmar sense matisos l’autoritat dels agents d’ordre públic , i una manera de fer-ho és tramitar sense matisos les denúncies que posen». «M’agradaria que Elena donés una explicació: i si hi ha hagut un error que ho esmenin», va assegurar, tot demanant que no s’esquivin responsabilitats.