El Tribunal Federal del Canadà va negar per segona vegada a Carles Puigdemont l’entrada al país en resoldre que els funcionaris d’immigració que van rebutjar el seu permís de viatge al país van actuar de manera apropiada perquè no va proporcionar la informació sol·licitada. El Tribunal Federal va emetre la seva decisió el 22 de setembre, encara que la sentència no es va conèixer fins a ahir.

En el text de la sentència, el tribunal canadenc destaca diverses vegades que Puigdemont va inundar amb «un enviament massiu de 400 pàgines» les autoritats del Canadà en comptes de presentar la «simple informació» que se li va sol·licitar «en tres ocasions».

La insistència de Puigdemont d’enviar «les més de 400 pàgines», segons el jutge del cas, «podria entrar en la categoria de respostes evasives», i la seva incapacitat de respondre les preguntes «senzilles i directes» dels funcionaris d’immigració va provocar que el Tribunal Federal denegués a l’expresident de la Generalitat de Catalunya la revisió del seu cas, cosa que confirma la prohibició per viatjar al Canadà.

El jutge indica que a la primera sol·licitud d’autorització de viatge electrònica Puigdemont va negar que estigués acusat d’algun delicte, malgrat que les autoritats espanyoles havien cursat una ordre internacional d’arrest en estar acusat de rebel·lió i malversació. A la segona sol·licitud, Puigdemont va canviar la seva resposta, però les seves paraules «donen la impressió», va assenyalar el tribunal, que s’haurien retirat els càrrecs que hi havia contra ell.

El funcionari va sol·licitar a Puigdemont un document en què les autoritats judicials espanyoles descriguessin els càrrecs a què s’enfronta, extractes de les lleis espanyoles pertinents al seu cas i l’explicació del polític espanyol sobre els fets que se li imputen.

La resposta de Puigdemont a aquesta sol·licitud específica d’informació van ser «unes ​​300 pàgines, sense cap ordre en particular, enviades mitjançant tres correus electrònics».