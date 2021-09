Renfe ha hagut de cancel·lar 417 trens fins a les vuit del vespre com a conseqüència de la vaga de maquinistes convocada per a aquest dijous, segons ha informat la companyia ferroviària. Això significa que només s'ha pogut prestar el 43% dels serveis mínims previstos. Des de primera hora del matí, la companyia ha acusat els maquinistes de no complir amb aquesta obligació mentre que el sindicat Semaf, convocant de la protesta, ha atribuït la situació de caos a la mala gestió de la companyia dels trens que calia operar. A més, a última hora del matí ha calgut interrompre la circulació de Rodalies a Sants després que els maquinistes no hagin dut a terme els relleus previstos, segons Renfe.

Pel que fa a Plaça Catalunya, s'ha hagut de tancar l'estació temporalment per evitar més aglomeracions com a conseqüència de la protesta.

L'aturada està convocada aquest dijous i continuarà els dies 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d'octubre. El Departament d'Empresa i Treball ha establert uns serveis mínims del 85%.