El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una crida aquest divendres a «recuperar l'esperit de l'1-O» i a «treballar plegats» per ser «imparables». En una declaració institucional del Govern, Aragonès ha afirmat que l'executiu es declara «hereu» del referèndum de l'1-O i es compromet a continuar el camí cap a la independència. «Forçant la negociació amb l'Estat però no només això. Sense renunciar a res», ha concretat. El republicà ha afirmat que el Govern està «orgullós» de l'1-O i es conjura per treballar per fer possible la independència. El cap del Govern ha afirmat que el país «tornarà a votar» i que això ho saben tant els catalans com l'Estat. Ha criticat que la «impotència» de l'Estat l'1-O es traduís en «cops de porra».