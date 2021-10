La Guàrdia Urbana de Badalona va detenir ahir set homes com a suposats culpables d’una agressió sexual a una dona a Badalona. Segons van explicar fonts de l’Ajuntament badaloní, un veí del pis on van tenir lloc els fets, al barri de Llefià, va avisar la policia cap a dos quarts de sis de la matinada. Quan van arribar, els agents es van trobar la dona a terra i en «estat de xoc».

Segons va explicar l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, els homes van ser detinguts i traslladats a la comissaria de la Guàrdia Urbana, mentre que la víctima va ser traslladada a un centre sanitari per a la seva avaluació. Fonts municipals van explicar que tant víctima com els agressors són majors d’edat. D’altra banda, encara que inicialment aquestes mateixes fonts van apuntar que l’habitatge on van succeir els fets es tractava d’un pis ocupat, van matisar després que no «tenen certesa» que efectivament fos així.