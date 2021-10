L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol va ser ingressat aquest dijous a l'Hospital de Barcelona per una arrítmia cardíaca, segons han confirmat a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fonts del seu entorn, que asseguren que, per ara, el seu estat no és greu. No obstant això, està hospitalitzat atesa la seva avançada edat, 91 anys.