La iniciativa parlamentària de la CUP per moure les peces del tauler català i pressionar als socis en el Govern perquè es pronunciïn sobre un nou referèndum en aquesta legislatura ha fet esclatar les relacions entre els aliats independentistes. Els anticapitalistes es van quedar sols en la defensa del text que insta l’executiu a «dur a terme» una consulta d’autodeterminació abans que finalitzi la legislatura i a «iniciar immediatament els debats i treballs necessaris per a garantir la seva realització». Després d’una reunió a porta tancada en el Parlament, els anticapitalistes van constatar que ni Esquerra ni Junts donen suport a la seva proposta. Els republicans es van abstenir a l’hemicicle perquè no estan d’acord amb el fet que es fixin terminis i els postconvergents van votar en contra en considerar que l’1-O continua sent vàlid i només substituïble per una consulta pactada amb l’Estat, van explicar fonts parlamentàries.

Les relacions són tibants i la CUP va intentar remeiar el foc obert a l’hemicicle oferint-se a incorporar un punt en la resolució pactada entre ERC i Junts sobre el procés per incorporar un redactat amb un to més baix sobre el referèndum i retirar així la seva proposta en solitari.

Però no va fructificar i, per no furgar en la ferida, els cupaires no van votar en contra de cap resolució dels socis en el Govern en matèria sobiranista, encara que no la comparteixin del tot per la falta de claredat sobre l’estratègia.

«No ha estat possible la transacció. Hem demanat que el redactat no anés tan contundent i explícit amb els terminis perquè no sabem si els podem complir», van defensar fonts d’ERC.

Llei d’amnistia

D’altra banda, el ple va aprovar una proposta de resolució, presentada conjuntament per ERC i JxCat, on es demana al Parlament que «es comprometi i emplaci els grups parlamentaris a tramitar una proposició de llei de l’amnistia» per a presentar, a proposta de la cambra catalana, al Congrés dels Diputats.