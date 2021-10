Renfe ha cancel·lat 443 trens de Rodalies a Catalunya fins a les vuit del vespre d'aquest divendres, a conseqüència de la vaga de maquinistes. La companyia ferroviària ha informat que fins a aquesta hora s'ha pogut donar "només" el 38% dels serveis mínims previstos, menys de 4 de cada 10 trens. Segons l'empresa de transports, aquesta situació es dona per "l'incompliment" d'aquests serveis mínims que fa "un grup" de maquinistes. La d'avui és la segona jornada de vaga convocada pel sindicat de maquinistes Semaf i la segona en què hi torna ha haver trens cancel·lats i acusacions mútues entre direcció i treballadors per atribuir-se la responsabilitat del fet.

Un dels arguments que fa servir el col·lectiu de maquinistes és que no se'ls ha notificat que havien d'anar a treballar en el marc dels serveis mínims i, en canvi, que el treballador que sí ha rebut la notificació s'ha presentat al seu lloc de feina. D'aquí que atribueixi a la direcció de la companyia el caos que hi ha hagut aquests dos dies, per manca de planificació dels trens.

Renfe ha rebatut l'argument explicant com funciona el servei de missatgeria certificada digital que utilitza, un sistema que registra totes les dades essencials dels missatges, inclosos els moments en què s'envien i en què els receptors els reben i els llegeixen. Per això la companyia afirma que els missatges que s'han enviat tenen el caràcter de burofax i contradiu el sindicat Semaf en el fet que hi pugui haver maquinistes que no l'han rebut.