La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va reivindicar la necessitat de lluitar «contra la desmemòria» durant l’acte de lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament a les víctimes de la repressió al Museu d’Història. Borràs va desitjar que aquest reconeixement ajudi a «construir la memòria col·lectiva» i a què «passi a la història» la repressió. Diversos col·lectius homenatjats van prendre la paraula, entre ells, un representant de la Coordinadora d’Advocats de Catalunya, que va demanar al Govern que es retiri dels processos relacionats amb l’1-O en què està com acusació particular. Per la seva banda, el president de la Sindicatura Electoral de l’1-O, Jordi Matas, va considerar que a la medalla caldria afegir-hi «ni oblit, ni perdó».

En el quart aniversari de l’1-O, la presidenta del Parlament va recordar que es va decidir donar la Medalla al Museu perquè sigui exposada, ja que «es concedia a un grup de persones molt gran i que per desgràcia segueix creixent». A parer seu, d’aquesta manera també es dona «representació coral i veu a un dels fets que, sense cap mena de dubte, marca la història del present i del futur del país». Borràs va agrair a la directora del Museu, Magarida Sala, que hagi accedit a exposar la medalla perquè, a parer seu, aquest és un «gest simbòlic que està carregat de significació política».

Per la seva banda, Matas va considerar que «aquesta és una medalla per aquells que han estat reprimits per defensar els seus drets fonamentals, les llibertats públiques i els valors democràtics» i que és un reconeixement «a la dignitat del poble de Catalunya».

Entre els assistents a l’acte de lliurament de la medalla hi havia el pallasso Jordi Pessarodona, que va subratllar que els represaliats estan molt «descontents» amb com la Generalitat els està tractant. Va recordar que l’advocacia del Govern està «perseguint persones que només van sortir al carrer per defensar els drets dels ciutadans». «Vam ser reprimits per la nostra policia i ara som encausats per la nostra policia», va denunciar.