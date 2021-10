Les entitats independentistes van exigir «unitat» als partits durant l’acte d’homenatge al paper que va jugar la Catalunya del Nord en l’organització del referèndum de fa quatre anys. El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, va afirmar que cal «més unitat que mai» per avançar cap a la independència i va subratllar que «no hi ha exili, presó ni operació d’Estat que pugui aturar el poble de Catalunya». Òmnium, ANC i AMI van reivindicar l’1-O i van remarcar a l’estat espanyol que ningú demanarà «perdó»: «Voldríem que diguéssim que ens vam equivocar, doncs no ho farem». L’acte, que es va fer a Illa on «durant setmanes» hi va haver les urnes amagades, va aplegar unes 400 persones.

«Si aquell 1-O vam saber perdre la por, va ser perquè vam aprendre que junts ho podem tot, no ho oblidem, va ser possible perquè estàvem units», va afirmar Cuixart.

Una unitat que va abastar i agermanar «la Catalunya del Nord i la del sud» però, també, el conjunt d’institucions, partits i societat civil, va recordar Paluzie: «Quan anem units som invencibles». I va recordar que l’estat espanyol no va poder intervenir les urnes ni les paperetes i diu que va ser perquè van oblidar que el poble català «va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó». «No comptaven amb els catalans del nord perquè per a ells sou francesos», va afirmar. La presidenta de l’ANC va reconèixer que la llibertat «té un cost» però insta vèncer «amb resistència, combat democràtic la barreja de realisme i imaginació» que van permetre el referèndum.

Carles Puigdemont va intervenir en l’acte a través d’un vídeo amb el que també ha reivindicat l’1-O: «Amb la perspectiva de quatre anys, cobra molt més valor i contundència perquè ens ensenya que hi ha un camí de confrontació i intel·ligència amb el que podem vèncer un estat totpoderós». Un sender, va dir, que ha de portar al destí d’una República de «llibertat, justícia i fraternitat», que és el que els catalans van decidir a les urnes.