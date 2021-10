El Tribunal General de la Unió Europea ja té sobre la taula una nova petició de mesures cautelars perquè l’expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, recuperi la immunitat com a eurodiputat que la cort europea li va retirar el passat 30 de juliol. Arran de la detenció del dirigent català a Sardenya (Itàlia) la setmana passada, l’advocat del polític independentista català, Gonzalo Boye, va anunciar la seva intenció de presentar una nova demanda que finalment van presentar ahir. «Els comuniquem que avui, 1 d’octubre de 2021, ha donat entrada en la Secretaria del Tribunal General una nova demanda de mesures provisionals», va anunciar la cort en un escarit comunicat.

La decisió de la jutge italiana de deixar-lo lliure el 24 de setembre passat després de la seva breu detenció a Sardenya, amb plena llibertat de moviments tant a l’illa com fora d’Itàlia, havia portat a l’equip d’advocats de Puigdemont a retardar la presentació de les mesures cautelars. No obstant això, els advocats de l’expresident, han decidit finalment moure fitxa abans que acudeixi a comparèixer en la vista del procés d’extradició fixat pel Tribunal d’Apel·lació de Sàsser (Sardenya) per al pròxim 4 d’octubre i en la qual han de decidir si lliuren al polític català a Espanya. Encara que no hi ha terminis perquè la cort amb seu a Luxemburg prengui una decisió, segons explicava fa uns dies Boye, el resultat podria estar llest en un termini d’entre 24 i 72 hores.

Resposta a Llarena

El nou moviment es produeix un dia després que el president del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, remetés un nou escrit a les autoritats italianes demanant el lliurament de Puigdemont i ratificant que l’euroordre contra l’ex president per sedició i malversació està activa i que l’Advocacia de l’estat sabia que no estava suspesa. «Tal qual anunciem el dissabte 25 i una vegada comprovat que no existeix voluntat per part del jutge Llarena de garantir els drets dels eurodiputats Puigdemont, Comín i Ponsatí avui hem presentat una sol·licitud de mesures cautelars que no cautelarísimes», ha confirmat Boye en les xarxes socials.

Segons l’advocat de l’expresident, aquesta sol·licitud, pel seu procés de tramitació i durada, «no afecta la vista assenyalada per dilluns que ve davant els tribunals italians atès que hauria de donar-se trasllat de la mateixa tant al Parlament Europeu com al Regne d’Espanya perquè es pronunciïn sobre aquest tema».