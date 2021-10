La víctima de la presumpta agressió sexual múltiple de Badalona va presentar la denúncia dels fets davant els Mossosd’Esquadra ahir. La dona va acusar dos dels set arrestats d’haver-la violat la matinada de dijous, mentre els altres cinc no haurien fet res per a impedir-ho i estarien investigats per omissió del deure de socors, segons va poder confirmar l’ACN. La recerca policial intenta verificar ara el relat de la víctima i determinar la implicació de tots els detinguts.