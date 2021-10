El líder del PP, Pablo Casado, ha tancat aquest diumenge la convenció dels populars a la Plaça de Bous de València prometent que portarà Puigdemont a l'Estat i anunciant mà dura contra l'independentisme mitjançant un nou "constitucionalisme militant". Ha afirmat que posarà en marxa "un pla de reforçament legal i institucional per garantir la unitat nacional sense consentir la ruptura de la llei i la convivència". "Catalunya és lliure perquè és espanyola", i l'1-O "vam fer el que havíem de fer, i ho tornarem a fer amb fermesa i durada". "Portarem a Puigdemont al Tribunal Suprem encara que haguem de viatjar a l'últim país d'Europa per exigir respecte a la nostra justícia", ha dit.

Casado ha situat Catalunya a l'eix del discurs que ha tancat la convenció política del PP, amb 9.000 persones a la Plaça de Bous. Ha desplegat un ventall d'actuacions per contrarestar "la deslleialtat" del nacionalisme català i "posar ordre a Catalunya" amb el cor "enamorat d'Espanya".

En aquest sentit ha afirmat que reforçarà la "unitat nacional" convertint en delicte la convocatòria de referèndums, la rebel·lió sense violència i prohibint els indults a condemnats a sedició.

També que prendrà "totes les mesures" perquè els condemnats per sedició "compleixin la pena de presó" i ha perquè el govern l'Estat recuperarà la competència sobre presons a Catalunya i el País Basc".

A més, ha promès que tallarà el finançament a entitats i associacions "que promoguin la violència" i acabarà "amb la propaganda independentista als mitjans públics canviant la Llei audiovisual".

"Tancarem les seves falses ambaixades amb la Llei d'Acció Exterior, i perseguirem l'adoctrinament educatiu reforçant la inspecció educativa estatal perquè ja n'hi ha prou d'enverinar els nens amb odi".

A més ha promès una "llei de símbols" per acabar –ha dit- amb "les cremes a la bandera i les humiliacions al rei", i ha anunciat que crearà "una llei de llengua per garantir l'espanyol a tots els àmbits públics i l'administració".

També ha promès crear "el Museu Nacional d'Història al costat del Prado i el Reina Sofia" a l'actual Palau del Ministeri d'Agricultura, perquè "Espanya no ha de demanar perdó a ningú al revés, ens han de donar les gràcies per la nostra contribució a Amèrica, que és la hispanitat". "S'han acabat les llegendes negres i la cultura de la cancel·lació", ha dit.

Apel·la a la unitat del vot de la dreta

Les iniciatives sobre Catalunya s'emmarquen en la crida del líder dels populars a unificar el volt de la dreta entorn d'un PP cohesionat. "El PP està unit com una pinya i fort com una roca", ha sentenciat en un discurs on s'ha dirigit "a Espanya" per anunciar que Sánchez "és el passat malgrat que ell encara no ho sàpiga".

Ha recordat que després de la "travessia del desert", el PP és "el primer partit a les enquestes" i malgrat la irrupció de Vox –a qui no ha citat- "els que van venir a substituir-nos s'han anat quedant al camí" perquè "el PP és molt PP". "Per als espanyols l'elecció no és entre nova i vella política, sinó entre bona i mala política", ha dit.

Al llarg de la convenció el líder del PP ha rebut el suport de tots els seus barons, també d'Isabel Díaz Ayuso, que aquest dissabte va proclamar públicament que té "meridianament clar" que el seu lloc "és Madrid".

Durant el seu discurs ha cridat a "la unió de tots els constitucionalistes". "Volem que tornin tots els liberals, i els conservadors", ha afirmat, perquè el PP es va fundar "per unificar tot el que està a la dreta del PSOE", i "som la família política que mai ha defensat cap dictadura" i "a nosaltres ningú ens pot donar ni una lliçó de democràcia".

En aquest marc ha aprofitat la seva intervenció per criticar a València el "nacionalisme ridícul" que pretén "degradar" el País Valencià com a part "dels Països Catalans". "Per a llengua i per a cultura, la valenciana", ha sentenciat entre aplaudiments dels simpatitzants del PP que han omplert la Plaça de Bous.

A més, durant el seu discurs també ha proclamat la seva lleialtat "al rei" i ha insistit que la seva formació no es mourà dels seus "principis" respecte a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) perquè el seu objectiu és que "els jutges elegeixin els jutges".

També ha defensat les polítiques d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid davant "l'infern fiscal" que segons ha apuntat vol crear el govern de Pedro Sánchez. "Volem un sistema fiscal on els diners estiguin on han de ser: a la butxaca dels espanyols".