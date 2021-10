El sorteig de l'Euromillones d'aquest divendres 1 d'octubre de 2021 no ha trobat premiats en la primera categoria (cinc encerts i dues estrelles), per la qual cosa per al pròxim sorteig, que se celebrarà aquest dimarts 5 d'octubre, es posa en joc un pot de 178 milions d'euros. Tot i que en la segona categoria han deixat un premi de 174.000 euros al Bages, en concret, els bitllets a l'administració 1 de Sant Joan de Vilatorrada. La combinació guanyadora ha estat la formada pels números 1, 15, 19, 26 i 48. Estrelles 6 i 12.

El preu de cada bitllet a Espanya és de 2,5 euros i s'han de marcar 5 números entre l'1 i el 50, a més de dues estrelles entre els números 1 i 11. El gran premi se l'emporta l'encertant de tots els números, encara que hi ha 12 categories més que també reben premi.