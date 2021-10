Renfe va assegurar ahir que ha reforçat les vies per enviar notificacions als maquinistes de cara a les properes jornades de vaga convocades pels sindicats SEMAF i SF. D’aquesta manera, s’enviaran per tres vies: correu electrònic, burofax i en mà de manera personal. L’objectiu és evitar l’incompliment de serveis mínims, principalment a Rodalies de Catalunya i al País Valencià, com ja va passar en les jornades de vaga de dijous i divendres. De moment, Renfe va informar que ha obert 31 expedients a maquinistes de Catalunya i el País Valencià que han comès faltes «molt greus». Els maquinistes podrien rebre una sanció que pot anar des de la suspensió de cinc dies de sou i feina fins l’acomiadament.

A més, els Serveis Jurídics i el departament de Recursos Humans de Renfe estan analitzant l’obertura de nous expedients.