Final de les celebracions d’aniversari dels primers dies d’octubre del 2017. Si divendres va tocar commemorar el dia de les urnes i les porres, l’ANC va organitzar per ahir un homenatge a la vaga general que, l’endemà passat de l’accidentada votació, va col·lapsar Catalunya en demanda, òbviament, de la independència, però amb una important addenda de col·laboració i suport d’aquells que van voler van rebutjar la violència exercida pels cossos i forces de seguretat de l’Estat. Formalment, l’organitzadora de l’acte, amb el lema Tombem el Règim, va ser la Plataforma 3-O, que agrupa totes les entitats i sindicats que van convocar l’aturada. Tot i això, òbviament, la infraestructura, muntatge i gruix del personal circulant entre la plaça de Francesc Macià i la del Cinc d’Oros va ser de l’Assemblea. Unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar en la manifestació.

Mostra d’aquesta voluntat de difuminar-se en alguna cosa més gran és que la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, no va tancar l’acte, encara que el seu discurs sí va ser el més polític. «El 3-O vam prendre el control del territori», va clamar Paluzie en record de les imatges dels carrers de Barcelona plens a tot el seu extens centre, «mentre ells», en referència als agents dels cossos i forces de seguretat de l’Estat , «s’amagaven en els seus hotels». «La força d’aquesta demostració es va perdre i va donar temps a l’Estat a rearmar-se, sobretot a partir del discurs ignominiós del «a per ells», de Felip VI.

«Hem d’aprendre a identificar les nostres victòries, a no tenir por d’elles», va continuar, abans de donar un gir gairebé sorprenent. En lloc de cridar a la mobilització i a prendre el territori, Paluzie va animar a «enfortir els sindicats sobiranistes, perquè ells van ser clau en el 3-O». És a dir, dit per un altre independentista gairebé va sonar a un « eixamplem la base» més propi d’ERC que dels postulats típics de l’ANC. Això sí, en cap moment va fer cap renúncia al mandat de l’1-O. I la pròpia referència al control del territori, un dels punts febles que molts independentistes observen als seus propis plans, no va indicar un canvi de discurs, si no més aviat una adaptació de Paluzie a la concentració amb la presència de representants sindicals.

Al llarg del recorregut es va percebre un lleu matís de canvi en els cors dels manifestants. Així, el clàssic «in-inde-independència» es va convertir, gràcies a un canvi en la presa d’alè a «in-inde-independència ja!», que encaixa plenament, aquesta vegada sí, amb els postulats de l’entitat convocant, l’ANC, i es desmarca d’aquells sectors secessionistes que aposten per una via negociada. Pel que fa a la resta dels parlaments, i gràcies a la invitació a oradors dels sindicats convocants (la CNT i Solidaritat Obrera, per exemple) d’aquella vaga del 3-O, cal destacar que pot haver estat l’acte muntat per l’ANC on més es va aprofundir en els drets socials i dels treballadors. I en els atacs sindicats majoritaris (UGT i CCOO), englobats per les intervencions dins el «pack» del Règim del 78.

«Lliçó» als partits

Els sindicats van treure pit del paper que van tenir el 3 d’octubre de 2017 i van assegurar que va ser «una lliçó» als partits polítics. «Ara fa quatre anys vam viure moments excepcionals i, com es fa en els moments històrics, va ser en col·lectiu», va assenyalar el portaveu de la CNT, Jordi Vega, segons ACN. «Hem de tornar a fer el que vam fer l’1 i el 3 d’octubre, i millor», va dir el representant del sindicat USTEC-STES, David Caño. En la mateixa línia, va assegurar que la intendència «és una lluita llarga que tot just ha començat». Els sindicats Cobas i Coordinadora Obrera Sindical (COS) també van participar en la manifestació. Els activistes Laura Gené i Francisco Garrobo, encausats per actes relacionats amb el 3-O, van posar el punt final a la concentració.