L'expresident Carles Puigdemont compareix aquest dilluns al matí al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser per l'euroordre del Tribunal Suprem. Després de ser arrestat el passat 23 de setembre a l'aeroport de l'Alguer i, posteriorment alliberat sense mesures cautelars, Puigdemont ha arribat a les onze del matí als jutjats acompanyat dels seus advocats Gonzalo Boye i Agostrino Angelo Marras. El líder de JxCat té la vista a dos quarts d'onze davant d'aquest tribunal que ha de decidir si activa o no el procediment d'extracció contra ell.

La defensa del líder de JxCat confia que la justícia italiana arxivi el cas, però el magistrat instructor del Suprem Pablo Llarena insisteix a reclamar l'entrega a les autoritats italianes. Bèlgica té paralitzat el procediment d'extradició de Puigdemont a l'espera del que diguin els tribunals de la Unió Europea al respecte. Els eurodiputats de Junts Toni Comín i Clara Ponsatí també han acompanyat Puigdemont als jutjats. Espanya també els reclama per la causa del 'procés', però la policia no els va detenir a la seva arribada a Sardenya. Diversos agents italians esperaven diumenge a la terminal i van parar Comín uns minuts, però no el van retenir en comprovar la seva documentació.