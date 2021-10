El tribunal de Sàsser ha decidit aquest dilluns deixar en suspens el procediment de l'euroordre contra l'expresident Carles Puigdemont, segons ha informat el seu advocat italià, Agostinangelo Marras. L'euroordre, per tant, queda pendent fins que Luxemburg resolgui sobre la immunitat de Puigdemont i les prejudicials del magistrat Pablo Llarena. L'expresident ha sortit del tribunal poc després de les tres de la tarda. "Estic molt content", ha dit, en italià, mentre saludava algunes de les persones que eren davant del tribunal per donar-li suport. L'advocat Gonzalo Boye ha escrit 'Giustizia', també en italià, en el seu perfil de Twitter.

"El cas no està tancat, queda suspès a l'espera de les prejudicials", ha remarcat. L'advocat italià no ha pogut concretar quan es podria reactivar el procediment a Sàsser, ja que ara tot queda en mans dels tribunals de la UE. Mentrestant, Puigdemont "podrà circular tranquil·lament per Itàlia", segons Marras.

Hi ha dues causes obertes a Luxemburg en relació amb les euroordres de Puigdemont. D'una banda, les prejudicials del Tribunal Suprem. El jutge instructor de la causa de l'1-O, Pablo Llarena, va fer diverses preguntes al Tribunal de Justícia de la UE sobre com Bèlgica, o altres estats membres de la UE, han d'examinar l'euroordre.

D'altra banda, Puigdemont i els també eurodiputats de Junts Toni Comín i Clara Ponsatí van posar una demanda al Tribunal General de la UE contra l'Eurocambra per aixecar la seva immunitat. Dins d'aquest procediment, la setmana passada els de Junts van reclamar per segona vegada al TGUE que els hi retornés la immunitat per evitar noves detencions com la de l'Alguer, així com l'execució de les euroordres.

L'altre procediment a Bèlgica

Bèlgica ja tenia en suspens un procediment d'extradició contra Puigdemont a l'espera de Luxemburg. Fonts de la seva defensa no concreten com es decidirà quin és el tribunal competent per assumir el cas de l'euroordre un cop la justícia de la UE es pronunciï sobre la immunitat i sobre les prejudicials. "Ja veurem", diuen les mateixes fonts.