El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat una carta al cap de l’executiu central, Pedro Sánchez, en la qual li exigeix ​​una «proposta urgent» del seu Govern per solucionar els problemes en el servei de Rodalies de Catalunya, que durant els últims dies s’està veient afectat per la vaga de maquinistes, que ahir va arribar a la seva quarta jornada. En aquest sentit, el president de la Generalitat va reclamar «més implicació» del Ministeri de Transports, que dirigeix Raquel Sánchez.

En la missiva, Aragonès expressa la seva preocupació per la situació de Rodalies dels últims dies i «per la necessitat urgent de poder comptar amb un servei ferroviari de Rodalies regular, puntual, segur i fiable». Segons el president de la Generalitat, els catalans pateixen un «greuge històric pel mal funcionament del servei ofert per aquest operador, com s’està evidenciant de nou aquests últims dies», i per això insisteix a reclamar el traspàs de la gestió de Rodalies a la Generalitat. Abans d’aquest eventual traspàs, apunten fonts de l’executiu, caldria tancar un pla d’inversions no només de millora i manteniment de la xarxa actual, sinó també d’expansió per a adequar la xarxa a una regió metropolitana que, des de 1977, any en què es va construir l’últim quilòmetre de via, ha canviat molt.

No obstant això, mentre no es produeixi aquest traspàs, Aragonès exigeix al Govern central oferir «les solucions necessàries per poder donar el millor servei als usuaris d’aquest transport públic, així com voluntat i disposició».

Problemes estructurals

Així, reclama una «major implicació» del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè ho veu imprescindible per tenir tota la informació de les propostes per resoldre la situació d’aquests dies per la vaga, així com els problemes que, segons el seu parer, són estructurals del servei de Rodalies.

A més, alerta de la manca d’inversions que, segons ell, pateix Catalunya en matèria de mobilitat des de fa dècades i que «requereix una solució efectiva, eficient i real». «És per aquest motiu que, si el Govern vol resoldre el problema veritablement, són urgents propostes clares, concrecions en el marc de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat i afrontar totes les derivades, també en matèria laboral», exigeix. Aragonès afirma que mentre no es produeixi el traspàs exigiran «el millor servei per als catalans».