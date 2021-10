La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha defensat que té una «implicació total des del primer dia» en la cerca d'una solució a la vaga de maquinistes de Renfe. En una entrevista aquest dimecres al matí a Onda Cero, Sánchez ha respost al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que està fent «tot el possible per solucionar la situació de conflictivitat» i treballa per resoldre-la «al més aviat possible». Aragonès ha demanat per carta al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, «una major implicació del Ministeri de Transports» per solucionar els problemes de Renfe, mentre Rodalies continuï sent competència de l'Estat.

La titular de Transports ha tornat a lamentar que el sindicat Semaf, convocant de les aturades, no està complint els serveis mínims i ha explicat que Renfe ja ha començat a incoar expedients disciplinaris. Sánchez també ha demanat disculpes als usuaris que s'estan veient afectats per aquesta situació.