Els escolars d’Andorra ja no caldrà que portin mascareta a l’aula a partir d’avui. Així ho va aprovar ahir el consell de ministres del govern andorrà a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, donats els nivells d’immunització de la població -actualment més del 75,5% dels que es poden vacunar contra la COVID-19 ja han rebut la pauta completa. Segons el ministre, la retirada de la mascareta a les aules era una demanda «força reivindicada per les famílies i els centres». Fins ara l’havien d’utilitzar els infants a partir dels 8 anys. Així mateix, tampoc caldrà que la facin servir els professors que estiguin vacunats o hagin passat la malaltia en els darrers sis mesos.

Els docents que no estiguin immunitzats o vulguin seguir duent la mascareta hauran d’utilitzar-ne una que permeti la visió de la boca i faciliti la comprensió per part dels infants si exerceixen als centres de maternal o primer cicle de primera ensenyança.

En relació també als centres educatius, el titular de Salut andorrà va afegir que aquest canvi comporta també novetats en els protocols d’aïllament per contactes de positius. Així, en cas que a una aula hi hagi un cas, la família de cada alumne podrà decidir si aquest fa aïllament domiciliari com fins ara, o si bé continua assistint a l’aula realitzant-se proves per controlar que no hi hagi contagi.