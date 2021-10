Investigadors del Clínic-IDIBAPS de l’Hospital Vall d’Hebron i del Parc Taulí han demostrat que la covid-19 pot danyar la placenta en embarassades. L’estudi analitza prop de 200 casos de dones de 24 a 39 anys i que es van infectar per la covid-19 en l’embaràs. En total es van demostrar nou casos de placenta infectada per SARS-CoV-2 i en cinc d’aquests hi va haver la mort intrauterina del fetus. En tots els casos l’embaràs s’havia desenvolupat dins de la normalitat i no es van identificar altres causes que poguessin acabar amb la mort del fetus. Tot i això, l’afectació de la placenta és molt infreqüent, 4,5% de les embarassades que han patit covid-19, segons aquesta sèrie. Les morts fetals atribuïbles a aquesta afectació estan al voltant del 2,5%.

L’estudi demostra que la infecció del teixit placentari s’acompanya d’una lesió característica que consisteix en necrosi del trofoblast, una capa de cèl·lules que proveeix nutrients des de la mare al fetus dins l’úter. També es produeix un col·lapse de l’espai intervellós, és a dir, cadascun dels espais cavernosos de la placenta situats entre les vellositats coriòniques i ocupats per sang materna. Aquest dany al trofoblast apunta a una nova complicació de la covid-19. L’afectació explica que la placenta deixi de ser esponjosa, sigui molt més dura i quedi malmesa fins al punt de provocar, en alguns casos, la mort del fetus.

Dany a la placenta

Els patòlegs de l’estudi sostenen que l’estudi evidencia el dany causat per la covid-19 a la placenta. Asseguren que no havien vist mai aquetes lesions en unes placentes tan malmeses i destaquen que no hi havia referències perquè es tracta d’una malaltia nova. L’estudi s’ha publicat a la revista Modern Pathology, amb la participació de professionals de tres centres sanitaris.