El Parlament ha aprovat aquest dijous el pressupost de la cambra, de 65,5 milions d'euros, i torna als nivells pressupostaris del 2010. Tot plegat, a l'espera d'un acord entre els grups parlamentaris per concretar un canvi en com es paguen les dietes als diputats. Fins ara es pagaven a banda del sou; ara es treballa perquè s'hi incorporin com a remuneracions. Per tant, quedaran subjectes a la tributació de l'IRPF i hi ha discussió sobre si l'han d'assumir els electes o la cambra. Mentre no arriba aquesta entesa, als comptes s'ha fet una previsió de màxims per incloure les indemnitzacions per despeses de viatges i desplaçaments (IDVD). La CUP i els comuns han rebutjat l'avantprojecte per aquesta qüestió, també Vox ha votat no. El PPC s'ha abstingut.

L'acord entre grups per la reforma dels sous hauria d'arribar abans de finals d'any, ja que els pressupostos seran vigents a partir del 2022. On la cambra ja tenia un acord és en reduir la partida d'indemnitzacions, i així s'han elaborat els pressupostos. El principal canvi rau en el moviment de partides entre capítols dels comptes, ja que les dietes passaran de comptabilitzar-se com a indemnitzacions a fer-ho al capítol de remuneracions. Una de les opcions que es contempla, perquè els parlamentaris no perdin poder adquisitiu, és que sigui el Parlament qui es faci càrrec de l'IRPF. Les dietes eren una part que no tributaven els diputats i que ara, amb el canvi, ho haurien de fer. Comptant que es mouen uns 2 milions d'euros d'indemnitzacions, hi ha un 1,1 milions d'euros previst per cobrir la retenció. Per elaborar els comptes, sense que hi hagi acord entre els grups sobre com s'integren les dietes als salaris, s'ha agafat de referència els sous de Barcelona i es fa una previsió de màxims, per si és la cambra qui acaba cobrint la retenció. Fonts parlamentàries precisen que ningú cobrarà més, i tampoc s'abaixen sous.

El pressupost també inclou canvis derivats de la nova estructura de la 14a legislatura, en què hi ha dos grups parlamentaris més (Vox, i la CUP, que passa de ser subgrup del grup mixt a tenir grup parlamentari propi). També s'inclou el sou dels treballadors dels grups parlamentaris, que ara consten com a personal eventual del Parlament i que ara passaran a cobrar de la cambra i no mitjançant les subvencions als grups. Els comptes suposen un increment del 4,09% respecte als del 2020. Els del 2021 es van prorrogar. L'avantprojecte de pressupostos va passar per Mesa ampliada, aquest dijous ha passat pel ple i ara s'haurà d'integrar al projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022. El pressupost torna al nivell dels comptes del 2010 pel que fa a xifres, però incorpora aspectes de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Ho fa en diverses matèries, com perspectiva de gènere (fa una anàlisi de la bretxa salarial i es crea i dota l'oficina d'igualtat), canvi climàtic (amb estudis mediambientals o equipaments més eficients) i en transformació digital (amb un registre electrònic que ha de canviar la manera de treballar i modernitzar la institució). Ho ha detallat la vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés, aquest dijous al matí davant el ple.

Els vots en contra de CUP, comuns i Vox

Des de la CUP-NCG, el diputat Pau Juvillà ha justificat el no als pressupostos per la manera com apunta que es farà la regularització de les dietes: «Que no es converteixi en una pujada de sous per la porta del darrere», ha alertat. Juvillà ha dit davant el ple que els diputats cobren uns sous «desmesurats» en comparació amb el que cobra la gran majoria de la població. La CUP critica que fins ara les dietes es cobraven, es fessin o no, i celebren el canvi. Però adverteixen que la tributació de les dietes que passaran a ser part del sou han d'anar a càrrec del diputat. «L'IRPF l'han de pagar els diputats, que ja cobrem prou diners per fer-ho, i no que ho acabi pagant el Parlament», ha conclòs. Juvillà ha detallat que els parlamentaris cobren 70.000 euros de mitjana.

D'altra banda, la diputada d'En Comú Podem Susanna Segovia ha lamentat que els grups no hagin arribat a un acord sobre com s'ha de gestionar el canvi de dietes abans que el projecte de pressupostos passés pel ple. Segovia, que admet que les dietes dels diputats eren «un sou encobert», ha criticat que la modificació en les indemnitzacions «no ha de suposar un augment de la despesa del Parlament». Com que no es constata «cap avenç» sobre com s'acabarà concretant, els comuns han rebutjat els comptes. El diputat de Vox Joan Garriga ha dit que als diputats els hauria de «caure la cara de vergonya per incrementar» els comptes del Parlament «quan els ciutadans passen per una mala situació econòmica». I ha criticat que el projecte inclogui objectius de l'Agenda 2030, «perjudicial per als ciutadans».

Els pressupostos de la Sindicatura de Greuges, de la Sindicatura de Comptes i del CGE, aprovats

El projecte per al Parlament és de 65.557.804,73 euros; els del Síndic de Greuges és de 7,06 milions d'euros, el de la Sindicatura de Comptes, de 12,9 milions d'euros i el del Consell de Garanties Estatutàries, de 3,4 milions d'euros. Les votacions per a cada pressupost s'han fet per separat, a petició de Cs i PPC. El del Consell de Garanties Estatutàries i el de la Sindicatura de Comptes s'han aprovat amb els vots en contra de Vox i les abstencions de CUP i PPC. I el de la Sindicatura de Greuges, amb el rebuig de Vox i PPC i l'abstenció dels anticapitalistes i Cs.