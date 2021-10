El Tribunal Superior de Justícia de la Generalitat (TSJC) ha avalat aquest dijous al migdia la reobertura total de l'oci nocturn a partir d'aquesta propera mitjanit amb l'exigència als clients de presentar el passaport covid. D'aquesta manera, tira endavant el decret de la Generalitat sobre la matèria, que també ha rebut el suport previ de la fiscalia. El tribunal considera que el passaport covid és una mesura idònia, necessària i proporcional per poder reobrir un sector econòmic molt delmat per la crisi pandèmica i alhora no vulnera greument els drets fonamentals dels usuaris. També té en compte la reducció de les dades d'incidència de la covid en les últimes setmanes, sobretot en els sectors més joves.

La fiscalia veu bé demanar el passaport covid per entrar als locals d'oci nocturn

La Fiscalia Superior de Catalunya s'ha mostrat favorable a l'exigència de l'anomenat passaport covid per entrar als locals d'oci nocturn a partir de la propera mitjanit. D'acord amb el criteri de la Generalitat, i tenint en compte la sentència del setembre passat del Tribunal Suprem que avalava aquesta fórmula, el ministeri fiscal veu «idònia, necessària i proporcionada» la mesura. En el seu escrit davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha d'autoritzar la mesura, recorda que l'exhibició d'aquest document no afecta greument els drets fonamentals, perquè només ho hauran de fer els ciutadans que vulguin accedir a aquests locals. A més, no es donaran més dades mèdiques ni es recolliran en un registre.

També veu bé que no es facin diferències entre regions sanitàries perquè la situació pandèmica és similar en totes.

Les patronals d'oci nocturn celebren la "reobertura definitiva" dels locals

Les patronals d'oci nocturn han celebrat l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a l'obertura "tan desitjada i esperada" de sales de festes i discoteques. "Ja és una realitat que l'oci nocturn legal en espais interiors s'activa de nou a Catalunya", ha dit Fecasarm en un comunicat. De la mateixa manera, Fecalon ha celebrat "positivament" que s'hagi permès "per fi la reobertura després de 18 mesos" de tancament i ha recordat els beneficis "emocionals" que aportarà. Les organitzacions calculen que només un 40% de les discoteques obriran aquesta nit degut al poc marge de temps, mentre que a partir de divendres ho facin el 70% dels locals.

La decisió del TSJC avala a grans trets la reobertura de discoteques en espais interiors amb el seu horari habitual de tancament i amb pista de ball, però el sector ara demana que es concreti com es durà a terme.

Per això, els propietaris estan a l'espera que el decret del Govern aclareixi els "aspectes tècnics" del protocol, com ara la verificació del codi QR del certificat covid o l'accés al local amb testos d'antígens.

Fecasarm recorda que queda pendent la celebració d'una reunió tècnica per resoldre dubtes sobre l'accés als locals però no tenen constància "de cap convocatòria al respecte". L'organització també afirma que en l'última trobada que van tenir amb la Generalitat "no quedava clar que es pogués accedir als locals amb un test previ d'antígens realitzat ad hoc".

El sector demana que el redactat del decret indiqui que la responsabilitat dels empresaris quedarà limitada a recordar a través de cartelleria i insistir en l'obligatorietat de dur-la

Pel que fa a l'obligatorietat de portar mascareta, el sector demana que el redactat del decret indiqui que la responsabilitat dels empresaris quedarà limitada a recordar a través de cartelleria i insistir en l'obligatorietat de dur-la mentre no s'estigui consumint, "per evitar sancions i la criminalització del sector".

Fecalon afegeix que el decret també ha de puntualitzar quin serà l'aforament dels locals i demana que sigui del 80% aquesta setmana i del 100% a partir de la vinent.