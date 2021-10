Renfe i Semaf han arribat a un acord que permet desconvocar les tres jornades de vaga que els maquinistes tenien previstes per als dies 8, 11 i 12 d'octubre. Segons un comunicat del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l'acord entre empresa i sindicat preveu un seguit de mesures per recuperar progressivament els serveis suprimits per la pandèmia. El mateix comunicat subratlla que Renfe ja ho estava fent. El Ministeri considera «fonamental» per aconseguir-ho incorporar nous maquinistes al servei, prèvia superació dels processos de formació i homologació pertinents. Uns processos que s'han demorat per la pandèmia, afirma la mateixa font. Renfe recorda que des del final de l'estat d'alarma està formant 924 nous maquinistes.

Les incorporacions acabaran en els mesos vinents, fins a arribar a 5.720 maquinistes, la xifra més alta des de l'inici del Pla d'Ocupació, segons el Ministeri. Per la seva banda Semaf afirma que ha «aconseguit» que Renfe atengui unes demandes que reivindicaven «des de fa més d'un any» per recuperar el servei previ a la pandèmia. En aquest sentit afirma que actualment operen cada dia 861 trens menys que en les mateixes dates del 2019, és a dir, 309.960 trens menys a l'any. A més subratlla que la disminució de trens havia comportat també una disminució de plantilla tant de maquinistes com d'altres categories professionals. «Havien dibuixat l'estratègia de treure trens per eliminar personal, i sense treballadors ja no recuperar els trens», afirma el sindicat en un comunicat. Un altre acord «important» que s'ha assolit, segons Semaf, és el «compromís» de la integritat de l'empresa i del seu personal «davant de privatitzacions i transferència». El traspàs de Rodalies a Catalunya era un dels aspectes que preocupava al sindicat.

Més de 16.500 places addicionals durant el pont del Pilar

Renfe ofereix més de 16.500 places addicionals en trens d'AVE i llarga distància a Catalunya per facilitar la mobilitat dels viatgers durant el pont del Pilar. La companyia pública ha programat la circulació de trens amb el doble de la seva capacitat habitual fins al pròxim 17 d'octubre. Durant aquesta setmana, Renfe ofereix 9.020 places més al corredor entre Barcelona i Madrid i 1.196 al corredor mediterrani entre Figueres i Alacant. Des de l'11 i fins al 17 d'octubre s'augmentaran 4.140 places al corredor nord-est i 2.392 al mediterrani. Finalment, els festius pel pont del Pilar no es veuran afectats per la vaga de maquinistes que ha causat caos ferroviari al llarg dels últims dies.