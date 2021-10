El fiscal demana una pena de multa de 6.000 euros per als exconsellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig per delicte de desobediència al no lliurar les 44 peces del monestir de Vilanova de Sixena que hi havia al Museu de Lleida i que finalment es va endur la Guàrdia Civil el desembre de 2017 en ple 155. Igualment, l’acusació particular de l’Ajuntament de Vilanova de Sixena demana 11 mesos de presó per a Vila i una multa de 162.000 euros. En el cas de Puig el consistori demana una multa de 99.000 euros i inhabilitació durant dos anys. L’advocat Jorge Español va informar que ja ha finalitzat la instrucció de la causa que portava el jutjat d’Instrucció número 3 d’osca. Ara ha passat al jutjat penal 1 que celebrarà el judici d’aquí a uns mesos.

L’exconseller Santi Vila ja va lliurar el passat mes de febrer les escriptures del seu pis de Figueres al jutjat d’instrucció número 3 d’Osca com a aval de la fiança de 216.000 euros que se li demanava pel litigi de Sixena.