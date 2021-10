La jutgessa del penal número dos de Mataró, Lucía Avilés Palacios, ha remès una exposició raonada al Govern de Pedro Sánchez perquè estudiï incloure en el Codi penal la violència econòmica com una modalitat de la de gènere o masclista, així com que la possibilitat d’establir clàusules de responsabilitat civil que «permetin una reparació integral del mal causat a les víctimes» quan es produeix impagament de pensions alimentàries de manera reiterada.

Aquesta exposició raonada neix d’un cas d’impagament de pensió d’aliments en un procés de divorci i en el qual la magistrada condemna a una persona a 11 mesos de presó per un delicte d’abandó de família (en la seva modalitat d’impagament de pensions), a més del pagament d’una indemnització de 7.375 euros, corresponents als períodes de pensions impagades entre setembre de 2014 i juliol de 2019. En la seva sentència, la togada exposa que «els fets jutjats tenen a més un context específic de violència de gènere que no pot passar-nos desapercebut a l’hora de realitzar una valoració de la prova».

L’argumentació es basa en què suposa una «privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i els seus fills o filles».

Es tracta d’un assumpte on el demandat ha estat condemnat fins a dues vegades per delictes relacionats amb el procediment de violència sobre la dona. La magistrada descriu que a pesar «aquest context de violència» i en existir dos menors, es va tramitar el procés de família amb la «pàtina» d’un divorci de comú acord, que suposa un «acord de voluntats de totes dues parts». No obstant això, precisa, que «el rastre de violència de gènere» determina una situació «asimètrica» entre les parts que «qüestiona la veritable possibilitat negociadora» de la dona.